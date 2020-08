„Laten scholen identiek coronabeleid hanteren”

Het is belangrijk dat scholen zoveel mogelijk dezelfde maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt CNV Onderwijs. „We zijn er beducht voor dat iedere school eigen veiligheidsbeleid gaat voeren. Dat geeft verwarring en gedoe”, zegt een woordvoerster van de bond.

Verwarring zou momenteel onder meer kunnen ontstaan over afstandsregels, mondkapjes en ventilatiemaatregelen. Diverse middelbare scholen in het land hebben op eigen initiatief besloten het dragen van mondkapjes verplicht te stellen. Ze zijn bang dat bestaande richtlijnen niet afdoende zijn.

CNV vindt dat het oordeel van deskundigen altijd leidend moet zijn. Als scholen al afwijken van de landelijke lijn, moet dat in goed overleg met het personeel, vindt de vakbond.

De huidige regel is dat scholieren onderling geen afstand hoeven te houden. Wel moeten ze 1,5 meter afstand houden van hun docenten. Datzelfde geldt ook voor personeelsleden onderling.

Voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde pleitte dinsdag in een interview met het AD voor invoering van een nieuwe afstandsregel in het voortgezet onderwijs. Scholieren zouden wat hem betreft 1 meter bij elkaar vandaan moeten blijven.

Daarmee neemt Illy een standpunt in dat vooralsnog niet wordt gedeeld door het Outbreak Management Team, waar hij weleens als expert bij aanschuift.

Ook de VO-Raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt, is niet helemaal overtuigd van de juistheid van de huidige maatregelen. De raad wil dat het RIVM nogmaals bekijkt of die voldoende zijn. De VO-Raad wil vooral een oordeel over mondkapjes.

Ook het invoeren van een buddysysteem wordt gesuggereerd.