Krachtmeting in eindtoetsenland

Leerlingen en leerkrachten van groep 8 spugen alvast in hun handen voor de laatste sprint: de eindtoets van de basisschool. Maar dat dit de Cito-toets is, is niet meer zo vanzelfsprekend als een aantal jaren geleden.

Sterker nog: dé Cito-toets bestaat niet meer. Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. Al is dat jubileum reden voor een feest voor het toetsinstituut, de monopoliepositie die het eerst had in het maken van een landelijke eindtoets is het kwijt. Scholen kunnen sinds 2015 kiezen tussen de Centrale Eindtoets die het Cito ontwerpt en andere eindtoetsen die de overheid selecteert. Leerlingen maken nu ook toetsen met namen zoals Route 8, IEP, Dia-eindtoets en AMN Eindtoets.

Vertrouwd gevoel

De Centrale Eindtoets ging in 2018 nog wel aan kop: 59 procent van de groep 8- leerlingen maakte deze. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) biedt de Centrale Eindtoets namens de overheid aan. Mirjam Kapelle van het CvTE legt uit dat het college een overheidsorganisatie is die Cito opdracht geeft de toets te maken. „Wij maken ons niet druk over het slinkende marktaandeel. Het gaat ons erom dat we een kwalitatief goede toets aanbieden die aangeeft op welk schoolniveau de leerling uiteindelijk het best thuishoort. Zodat leerlingen niet op hun tenen behoeven te lopen of juist onder hun niveau les krijgen.”

De reden dat veel scholen de Centrale Eindtoets gebruiken is dat ze vertrouwd zijn met de werkwijze van de toets. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Johannes Calvijnschool in Gouda. Intern begeleider Ketie van Eeden Petersman ziet geen reden om over te stappen op een andere toets. „De Centrale Eindtoets sluit goed aan op ons leerlingvolgsysteem. De Calvijnschool maakt deel uit van een koepel van drie scholen die allemaal de Centrale Eindtoets gebruiken. Het is prettig om onze resultaten onderling goed met elkaar te kunnen vergelijken. We spreken de ‘taal’ van het Cito ook in ons overleg met het Driestar College, waar het merendeel van onze leerlingen na de basisschool naartoe gaat.”

Pijnpunt

In het schooljaar 2018-2019 kregen scholen voor het eerst de mogelijkheid om de Centrale Eindtoets adaptief af te nemen. Dit betekende dat leerlingen de toets op de computer mochten maken, waarbij het toetsprogramma op basis van de gekozen antwoorden op meerdere momenten tijdens de afname de vragen aanpaste aan het niveau van de leerling. De afname van de toets ging echter niet vlekkeloos. Met name op het onderdeel wereldoriëntatie liepen computers vast tijdens het toetsen. Kapelle van het CvTE hierover: „Bij taal en rekenen ging het gelukkig wel goed. Toch hebben we vanwege de instabiliteit van Facet, het afnamesysteem, besloten om voor 2019 geen digitale, adaptieve toets aan te bieden. Dit schooljaar is er alleen een papieren variant van de Centrale Eindtoets.”

Voor de Johannes Calvijnschool in Gouda is het besluit van het CvTE om alleen een toetsboekje uit te geven „een teleurstelling.” Van Eeden Petersman vindt het een stap terug in de tijd dat de Centrale Eindtoets niet digitaal en adaptief wordt aangeboden. „Eerder was er nog sprake van een zogenaamde basistoets en een niveautoets. De niveautoets was eenvoudiger en bestemd voor leerlingen bij wie we een uitstroom naar de leerweg basis-kader verwachtten. De overige leerlingen maakten de ‘normale’ basistoets. Verder vonden wij een voordeel van het digitaal aanbieden van de toets dat leerlingen één opgave per keer in beeld kregen in plaats van een hele bladzijde. We vinden dat het CvTE met een beter aanbod moet komen, anders overwegen we over te stappen naar een andere eindtoets.”

Momentopname

Ondertussen veroveren de nieuwkomers in eindtoetsenland de markt met adaptieve, digitale toetsen die wel goed werken. Alle nieuwe toetsen hebben een kortere afnametijd dan de Centrale Eindtoets, die twee of –wanneer de school ervoor kiest ook wereldoriëntatie te toetsen– drie morgens in beslag neemt.

Voor de Johannes Calvijnschool zou de lengte van de toets geen reden zijn om een andere toets te kiezen. Van Eeden Petersman: „We beschouwen de eindtoets nu al als een momentopname. Het schooladvies is voor ons leidend. Wanneer we de afnametijd dan ook nog terug zouden brengen naar één morgen en een leerling heeft z’n dag niet, kan dat een vertekend beeld geven. Al zien wij ook wel dat drie ochtenden toetsen behoorlijk pittig is voor kinderen. Maar voor ons zou de kortere afnametijd geen overweging zijn om naar een andere toets over te stappen.”

Vergelijkbaarheid

Terwijl scholen vrij hun keuzes mogen maken uit vijf door de overheid toegelaten eindtoetsen en ook nog jaarlijks mogen wisselen van eindtoets wanneer er een niet bevalt, worstelt de onderwijsinspectie met de onvergelijkbaarheid. De toetsen meten verschillende leerinhouden en drukken de leerlingscores op verschillende manieren uit. In de Staat van het Onderwijs van 2018 luidt de klacht van de inspectie: „De toetsen kunnen niet zomaar met elkaar worden vergeleken; niet met elkaar en ook niet met een voorgaand jaar. Dit maakt het schetsen van een landelijk beeld van de eindtoetsresultaten moeilijker.”

Kapelle van het CvTE geeft aan dat er aan die vergelijkbaarheid wordt gewerkt. „In 2018 is er gewerkt met een anker in alle eindtoetsen om de vergelijkbaarheid te bevorderen.” Hoeveel ankeropgaven er in de toetsen staan en of het Cito of een andere toetsaanbieder die vragen bedenkt, is geheim.

Wat intussen geen geheim meer is, is dat de markt van de eindtoetsen een spannende markt is, die volop in ontwikkeling is. Hopelijk dient de strijd op de markt een goed doel: dat elke leerling een advies voor het middelbaar onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.