Jos en Vera willen een hond

Vraag: Onze kinderen, Jos (11) en Vera (8), willen graag een huisdier, het liefst een hond. Als ouders twijfelen wij of we dit moeten doen. Zelf hebben we van huis uit geen ervaring met een hond. Wat is verstandig?

Een herkenbare vraag voor veel ouders. Bijna elk kind vraagt weleens aan zijn vader of moeder of het een konijn, cavia, hond of ander huisdier mag.

Dieren hebben van jongs af aan een grote aantrekkingskracht op hen. Knuffeldieren geven kinderen een vertrouwd gevoel en kunnen erbij helpen dat ze zich in spannende situaties veilig voelen.

De eerste woordjes leert een baby al met dierenboekjes. Een bezoek aan kinderboerderij en dierentuin zijn favoriete uitjes bij oudere kinderen.

Een eigen huisdier kan veel gezelligheid geven en bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Daarnaast vraagt het echter tijd, verzorging, aandacht en geld.

De ouders van Jos en Vera doen er goed aan eerst het een en ander op een rijtje te zetten voordat ze besluiten wel of geen huisdier te nemen. Wat zijn de leuke kanten ervan, en welke punten zijn misschien een nadeel? Wat komt er kijken bij de verzorging, wat zouden ze moeten aanschaffen en welk dier zou bij de kinderen passen? Is er genoeg ruimte in huis?

Ontwikkeling

Het verzorgen van een huisdier heeft een goede invloed op de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van Jos en Vera. Begeleiding door volwassenen daarbij is wel belangrijk.

Huisdieren kunnen kinderen veel speelplezier geven. Er kan ook een goede onderlinge band ontstaan. Zo zal Vera leuke en moeilijke dingen aan de hond vertellen en leert zij daardoor haar gevoelens en ervaringen een plek te geven.

Een dier geeft dan steun aan een kind en wordt een vriend. Een dier vertelt geen geheimen door en neemt een kind zoals het is. Dat voelt het kind aan en vindt dat fijn.

Een kind heeft verantwoordelijkheidsgevoel en discipline nodig om een hond elke dag op bepaalde tijden uit te laten en eten te geven. Uit onderzoek blijkt dat een huisdier –en dan vooral een hond of kat– ook een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling van kinderen. Het geeft namelijk een gemakkelijk gespreksonderwerp in contact met leeftijdgenootjes en volwassenen.

Gezelligheid

Samen met de hond spelen of de konijntjes in de tuin laten, is leuk. Een huisdier geeft ontspanning en gezelligheid. Elke dag de hond uitlaten, zorgt als vanzelf voor voldoende beweging. Een hond kunstjes aanleren, vraagt geduld, duidelijkheid en inspanning.

Eveneens stimuleren dieren het inlevingsvermogen van een kind. Dit leert dat dieren ook wensen en gevoelens hebben en dat het daarmee rekening moet houden.

Door middel van huisdieren komen belangrijke aspecten van het leven al jong naar voren, zoals geboorte, ziekte en dood. De dood van een huisdier is vaak de eerste ervaring van een kind met afscheid nemen en rouw.

Er zijn meer nadelen te noemen van het bezit van een huisdier. De verzorging komt elke dag terug, ook als Jos een keer geen zin heeft. Hij zal ook de hond moeten uitlaten als het regent. En Vera kan verdrietig zijn als de hond ziek is of doodgaat.

Een dag weg of op vakantie gaan, vraagt aanpassingen als er een huisdier is. Kan het niet mee, dan moeten ouders opvang regelen, in een pension of bij kennissen. Het is ook belangrijk dat Jos en Vera het dier niet te veel alleen laten en het voldoende aandacht geven.

Allergieën

In het gezin kunnen ook allergieën of ziekte voorkomen. Een kat kan de gordijnen kapotmaken en een hond kan bijten. Kinderen en volwassenen die langskomen, zijn misschien bang of allergisch voor het dier. Het is goed om hiermee rekening te houden.

Ouders moeten kleine kinderen die samen zijn met huisdieren niet alleen laten en altijd in de gaten houden. Kinderen kunnen de boosheid van een dier oproepen door (per ongeluk) op de staart te staan of in de ogen te prikken, waardoor het dier agressief kan reageren en het kind kan krabbelen of bijten.

Een kind tot ongeveer 10 jaar kan nog niet alleen voor een huisdier zorgen. Ook in de jaren daarna heeft het hierbij nog hulp nodig en schat het nog niet altijd in wat een dier nodig heeft.

Het verantwoordelijkheidsgevoel van een kind moet zich nog ontwikkelen. Ouders dienen het hierin te begeleiden en het goede voorbeeld te geven.

Taakverdeling

Het gezin kan onderling de taken rond de dierverzorging verdelen: wie geeft het wanneer eten en drinken, wie zorgt voor voldoende beweging en het uitlaten van de hond en wie ruimt de kattenbak op? Hierbij moeten ouders wel rekening houden met de leeftijd van hun kind en niet te hoge verwachtingen van hem hebben.

De ouders houden de eindverantwoordelijkheid. Vera vergeet vanuit zichzelf weleens eten te geven of wil bij een vriendinnetje spelen: de ouder moet dan de hond uitlaten. Het is goed dat ouders hieraan denken en afwegen of ze voldoende tijd en energie hebben om dit op te brengen.

Het gebeurt regelmatig dat ouders zich van tevoren niet hebben gerealiseerd wat er allemaal bij de aanschaf van een dier komt kijken en het na korte tijd weer kwijt willen. Dat is zowel voor het dier als voor het kind niet prettig. Er ontstaat snel een band en als het kind dan weer afscheid van het dier moet nemen, is dat moeilijk.

Goed voorbereiden

Misschien kunnen Jos en Vera de komende vakantieperiode een paar weken oefenen met de verantwoordelijkheid voor een huisdier door bijvoorbeeld op de hond van buren of kennissen te passen. Zo kunnen ze ervaren hoe het echt is om elke dag voor een hond te zorgen. Deze ervaringen helpen in de overweging om wel of geen huisdier te nemen. Daarbij is het goed om te bedenken dat er ook huisdieren zijn die wat minder tijd vragen, zoals een cavia of een hamster.

Op de site van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren kunnen de ouders samen met Jos en Vera rondkijken voor meer informatie over verzorging, voeding, kosten en gezondheid. De brochure ”Welk huisdier past bij kinderen?” is een aanrader. Er zijn ook ‘huisdierenbijsluiters’ en andere brochures te vinden.

Er is een speciale website voor kinderen voor spreekbeurten, kleurplaten en een leuke quiz, die in tien gouden regels leert hoe een kind met een hond moet omgaan.

Tips

- Zoek samen informatie op over het verzorgen van en spelen met een huisdier.

- Oefen zo mogelijk met het verzorgen van een huisdier.

- Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af.

- Kies een dier dat qua tijd en verzorging past bij de mogelijkheden van het gezin.

kids.licg.nl

licg.nl

