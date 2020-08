Inspectie ziet lesuitval door de vingers

De onderwijsinspectie gaat soepeler om met de regels voor het voortgezet onderwijs over het aantal lesuren tijdens en na de lockdown. Scholen zijn niet verrast. „Nood breekt wet.”

De uren die middelbare scholen voor de zomervakantie hebben gemist door de periode van lockdown hoeven niet te worden ingehaald. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie begrip voor scholen die de komende maanden kampen met grootschalige lesuitval vanwege ziekte, kwetsbare leraren of uitbraken van het virus op school.

Op het vmbo moeten 3700 lesuren in vier jaar tijd worden gegeven, op de havo 4700 lesuren in vijf jaar en op vwo 5700 in zes jaar. Per jaar moeten de leerlingen minimaal 189 dagen les krijgen. Deze zogeheten zogenaamde urennorm geldt sinds augustus 2015.

Als het scholen door de periode van lockdown niet lukt aan de geldende normen te voldoen, zal de inspectie maatwerk leveren, licht woordvoerder Bart van den Berg desgevraagd toe. „Dat doen we altijd al, maar nu hebben scholen allemaal te maken met dezelfde situatie”, legt hij uit. „Ons toezicht is niet wezenlijk anders dan voor de coronacrisis. Scholen moeten zich houden aan de urennorm, maar besturen zijn niet gehouden aan het onmogelijke. Als een heel lerarencorps ziek is, kun je niet verwachten dat alle lessen doorgang vinden. Daar hebben we begrip voor.”

Jacht

Johan van Putten, bestuursvoorzitter van de Pieter Zandt scholengemeenschap, wil het feit dat de inspectie begrip heeft voor scholen die het vereiste aantal uren mogelijk niet halen, geen opluchting noemen. „We hadden hier in gedachten al een voorschot op genomen”, legt hij uit. „Het zou wel heel wondelijk zijn als de inspectie op jacht zou gaan naar scholen die de urennorm onder deze omstandigheden niet hebben gehaald. We hebben ons daar geen zorgen over gemaakt.”

Ook Elisabeth Terhorst, hoofd communicatie en lid van de adviesgroep corona van het Greijdanus College, is niet verrast. „De meeste scholen hebben niet kunnen voldoen aan de urennorm door het thuisonderwijs. Volstrekt logisch dat scholen daarop niet worden afgerekend.”

Op beide scholengemeenschappen is het verzuim onder docenten nihil nu de deuren weer ruim een week geopend zijn. „Een enkele collega heeft zich laten testen op corona en daardoor verzuimd”, legt Van Putten uit. „Maar over het algemeen valt de afwezigheid mee.”

Het is goed mogelijk dat de uitval tijdens de herfst en winter groter zal worden, denkt Terhorst. „We zorgen ervoor dat we onlinelessen kunnen geven. Maar we leven wel een beetje per week. De situatie verandert zo snel. Het is steeds kijken hoe je daarop zo goed mogelijk kunt inspelen.”

Het streven van het Greijdanus blijft om de leerlingen zo veel mogelijk fysiek te ontmoeten, legt Terhorst uit. „Structuur in de dag en contact met anderen is belangrijk, zeker voor jongeren. Dat is tijdens de lockdown wel gebleken.”

Zowel op de Pieter Zandt scholengemeenschap als op het Greijdanus College signaleren de leraren nog geen grote problemen in de beheersing van de lesstof doordat leerlingen lessen hebben gemist. „We zijn er nog niet aan toegekomen alle overgangsbeslissingen en resultaten tegen het licht te houden”, zegt Van Putten. „Maar tot nu toe is het beeld dat de kennisachterstand niet heel zorgwekkend is. Het missen van fysiek onderwijs heeft echter wel degelijk effect, vooral op de sociale vaardigheden en de ethische en morele vorming van leerlingen. Dat is niet direct zichtbaar in harde resultaten, maar kan wel fnuikend zijn voor de persoonsvorming.”

