Hoornbeeck en DB KeukenGroep leiden monteurs op

Vanaf het volgende schooljaar gaat het Hoornbeeck College op een nieuwe manier samenwerken met het werkveld. Samen met het opleidingscentrum van DB KeukenGroep, het DB Vakcollege, is een speciale bedrijfsopleiding ontworpen: keukenmonteur niveau 2.

Door de scholing te volgen, gaat de student al tijdens zijn opleiding een arbeidscontract aan met de werkgever: iedere week vier dagen werken en één dag praktijk- en theorielessen aan het DB Vakcollege. Tijdens de vakinhoudelijke lesuren krijgt de student les in onder meer verspanen, houtbewerking en elektrotechniek. Ook volgt de student in deze opleiding vakken zoals godsdienst, burgerschap, Nederlands en rekenen. Deze lessen worden in samenwerking met het Hoornbeeck College gegeven.

Na het afronden van de tweejarige opleiding blijft de jongere bij DB KeukenGroep werken. Bij het bedrijf werken meer dan 200 mensen (onder wie ruim 60 monteurs), verspreid over vestigingen in Sint Annaland, Nunspeet, Goes, Rijssen, Kesteren en Haarlem.

Het Hoornbeeck College heeft ook zes locaties: Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam, met in totaal 6500 studenten verdeeld over de richtingen zorg en welzijn, techniek, dienstverlening en economie. beeld Hoornbeeck College