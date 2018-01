Hoornbeeck College lanceert vier nieuwe opleidingen

Het Hoornbeeck College breidt met ingang van september 2018 het opleidingsaanbod uit met vier nieuwe richtingen. In het studiejaar 2018-2019 kunnen studenten ook kiezen voor de opleidingen beveiliging, logistiek, gastheer/gastvrouw en doktersassistent.

De uitbreiding sluit volgens het Hoornbeeck aan bij de groeiende vraag naar gekwalificeerde medewerkers in deze sectoren. Inschrijven voor de opleidingen bij de reformatorische mbo-school kan tot 1 april.

De opleiding logistiek (medewerker en teamleider) wordt op alle Hoornbeeckvestigingen aangeboden, de andere drie studies op een beperkt aantal locaties. Zo is de opleiding tot doktersassistent vooralsnog alleen in Kampen te volgen.

In Gouda en Rotterdam kunnen jongeren kiezen voor de opleiding tot beveiliger (niveau 2) en coördinator beveiliger (niveau 3).

De opleiding tot zelfstandig werkend gastheer of gastvrouw (niveau 3) richt zich vooral op dienstverlenende taken binnen een bedrijf, zoals cateringswerkzaamheden, het ontvangen van gasten, het bijhouden van reserveringen en bestellingen en het bewaken, bestellen en beheren van voorraad. Apeldoorn, Goes en Rotterdam bieden deze opleiding aan.