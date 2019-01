Hoe kies je studie, opleiding of baan? Zeven portretten

Kiezen doen we allemaal, voortdurend. Soms kom je ergens anders uit dan waar je begon. Of je ontdekt dat je beter voor iets anders had kunnen gaan. Dat geldt ook wanneer je moet kiezen voor een beroep. Zeven mensen vertellen over de redenen waarom ze voor een opleiding, studie of baan gekozen hebben en hoe ze hun keuze hebben gemaakt.

Musicerende communicatieman

Naam: Mark Brandwijk

Leeftijd: 24 jaar

Gevolgde opleiding(en): Hbo Communicatie, privé orgel- en pianostudie, MDO (Meerjarige Dirigenten Opleiding)

Beroep(en): Medewerker Marketing & Communicatie bij Verheij Integrale Groenzorg, daarnaast musicus (organist, pianist, dirigent en componist)

Mark Brandwijk. beeld Sjaak Verboom

„Tijdens mijn middelbareschooltijd was ik al aardig druk bezig met allerlei dingen in de muziek. Hier lag en ligt ook echt mijn passie. Maar na mijn middelbareschooltijd trok het vooruitzicht van het conservatorium, dat ik destijds omschreef als „elke dag zes uur alleen in een kamertje pianospelen”, mij niet echt. Ik moet onder de mensen zijn en ik vind samenwerken met anderen erg waardevol. Daarnaast was ik ook op zoek naar een opleiding die ik kon combineren met mijn muzikale bestaan en die op termijn zou zorgen voor een basisinkomen. De hbo-opleiding Communicatie bleek daar erg geschikt voor. Daarnaast verwachtte ik op de opleiding handvatten te krijgen die mij kunnen helpen bij de promotie van mijn activiteiten in de muziek. Nadat ik een open dag van Communicatie bezocht had, was ik er al snel uit: dit moest het worden. Het was het begin van een heel leerzame periode. Het ene moment zit ik volop in het bedrijfsleven, het andere moment mag ik prachtige muziek maken en echt iets voor mensen betekenen. Maar stiekem kriebelt het nu weleens om tóch nog naar het conservatorium te gaan. Het is belangrijk om bij het kiezen je hart te volgen, maar je mag ook je verstand gebruiken. Waar word je enthousiast van en waar heb je later echt iets aan? Daarnaast geloof ik ook dat zulke keuzes geleid worden door God. Hij zorgt er ook voor dat je ergens enthousiast over raakt en dat de ene deur open- en de andere deur dichtgaat.”

Eerst metselaar, nu predikant

Naam: ds. J. van Laar

Leeftijd: 47 jaar

Gevolgde opleiding(en): lagere technische school (lts), Theologische School van de Gereformeerde Gemeente

Beroep(en): metselaar, timmerman, predikant

Ds. J. van Laar. beeld Sjaak Verboom

„Ik ben altijd in de bouw werkzaam geweest als metselaar en timmerman. Daarvoor heb ik op de lts gezeten. Toen ik negentien jaar oud was, ben ik persoonlijk werkzaam geworden met het predikambt. Ik werd geroepen door de Heere, maar ik dacht: dit past niet bij mij, dit kan niet waar zijn. Maar op een gegeven moment drijft de Heere uit en toen moest het gebeuren. Uiteindelijk ben ik naar de kerkenraad gegaan en daar heb ik iets over mijn roeping en mijn leven verteld. Toen ik 37 was, ben ik aangenomen op de Theologische School. Het was best een aparte overgang, van bouwvakker naar predikant, maar de switch van werken met mijn handen naar het preken is gelukkig goed gegaan. Toen ik worstelde met de vraag of ik predikant moest worden, heb ik niet met iemand overlegd of het wel wijs zou zijn om te doen. Het was niet zozeer een keuze, maar het was de roeping van de Heere waar ik niet meer onderuit kon. Een bepaalde Bijbeltekst bleef me maar drukken: „Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Mattheüs 28:19). Ik kreeg het heel benauwd en ik dacht: als ik er nu niet iets mee doe, gaat het niet goed. Aan jongeren die twijfelen of ze predikant moeten worden of een roeping ervaren, wil ik graag meegeven dat de Heere mensen nog steeds op dezelfde manier roept, namelijk door Zijn Woord.”

Een sprongetje van geluk

Naam: Irmgard Sprakel

Leeftijd: 23

Gevolgde opleiding(en): Leraar Voortgezet Onderwijs (LVO) Engels

Beroep(en): drie maanden als docent Engels gewerkt op het Van Lodenstein College. Daarna acht maanden thuis gezeten. Sinds augustus webshopbeheerder en marketingmedewerker bij Steenbergen Schoenen in Rijssen.

Fun fact: „Toen ik de deur uitstapte bij Steenbergen Schoenen, nadat ik hoorde dat ik aangenomen was, maakte ik een sprongetje. Dat blijken al mijn collega’s gezien te hebben.”

Irmgard Sprakel. beeld Sjaak Verboom

„Docent Engels was mijn droombaan. De studie LVO Engels ging moeizaam, maar ik besloot toch door te zetten. Eenmaal voor de klas ging het mis. Na drie moeizame maanden stortte ik in en zat ik huilend bij een collega. De teamleider adviseerde me om thuis na te denken over wat ik wilde. Binnen twee dagen was ik eruit, al voelde de keuze om te stoppen met lesgeven als falen. Achteraf was het een goede keus. Ik sliep nauwelijks drie uur per nacht, was oververmoeid en overprikkeld. Acht maanden zat ik thuis, tegen een burn-out aan. Na die periode van rust en gesprekken met een psycholoog besloot ik weer te solliciteren. Nu beheer ik de webshop en doe ik de marketing voor Steenbergen Schoenen in Rijssen. Ik help de hele dag klanten, daar geniet ik van. Ook fotografeer ik graag, dat doe ik nu voor de webshop. En gezien het systeem waar ik mee werk, komt mijn Engels goed van pas. Ik heb moeten leren om weer te genieten van mijn werk en heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik adviseer mensen die zichzelf aan het verliezen zijn om een afweging te maken. Hoe realistisch is het om te blijven doen wat je doet? Mijn ouders hielden me voor: er is er maar Eén die je kan helpen de goede keuze te maken.”

Liever tussen de edelstenen

Naam: Marloes van Veelen

Leeftijd: 27 jaar.

Gevolgde opleiding(en): mbo Mediavormgeving, mbo Juweliersopleiding, hbo-cursus FEEG (Federation of European Education in Gemmology), hbo Management (NCOI).

Beroep(en): werkzaam bij een fotoatelier, een modezaak en nu bij een juwelier in het hogere segment

Motto: „Als je iets doet, doe het dan goed.”

Marloes Veelen. beeld Sjaak Verboom

„Op het vmbo kreeg ik het advies om iets in de landbouw gaan doen, maar daar had ik helemaal niets mee. Ik vond tekenen leuk en daarom koos ik voor de mbo-opleiding Mediavormgeving. Ik heb de opleiding met plezier afgemaakt, maar het werk betekent dat je zo’n beetje de hele dag achter de computer zit en daar houd ik niet zo van. Ik heb een studiepauze van een jaar genomen, gewerkt en ben ondertussen op zoek gegaan naar iets anders. Ik wilde graag een hbo-opleiding doen op mijn niveau. In dat jaar kon ik bij een kennis terecht voor studiebegeleiding, waarbij ik ook aan zelfreflectie en zelfonderzoek deed. Uiteindelijk ben ik de juweliersopleiding gaan doen. Weliswaar tóch op mbo-niveau, maar parallel daaraan heb ik het FEEG-diploma behaald (Federation of European Education in Gemmology) en mag ik mij formeel European Gemmologist noemen. Bij de juwelier waar ik stage liep, werk ik inmiddels alweer vier jaar met veel plezier. Ik verkoop niet alleen een mooi horloge of sieraad, maar ook een stuk emotie en een beginnend erfstuk. Onlangs heb ik een hbo-managementsopleiding afgerond. Mijn tip aan mensen die een studie moeten kiezen is: doe wat je leuk vindt! Laat je niet te veel beïnvloeden door wat anderen denken of zeggen. Focus je niet op het niveau, maar op de inhoud van de opleiding, vaak kun je later nog doorgroeien. Waarschijnlijk moet je tot je zeventigste werken, dus maak een goede keuze!”

Altijd al aan het schrijven

Naam: Mirjam Schippers

Leeftijd: 25 jaar

Gevolgde opleiding(en): Tweedegraadslerarenopleiding Engels, LOI-cursus creatief schrijven

Beroep(en): Auteur en docent (al heb ik nu een tijdelijke pauze wat betreft het docentschap)

Fun fact: Heeft echt niet te veel boeken, maar gewoon een nieuwe boekenkast nodig

Mirjam Schippers. beeld Sjaak Verboom

„Ik heb schrijven altijd heel erg leuk gevonden; op de basisschool schreef ik al veel verhaaltjes en dit bleef ik doen. In de vijfde of zesde klas kreeg ik een opdracht om te schrijven over verliefd-zijn op een niet-christen. De positieve feedback van mijn docent heeft mij aangezet tot het schrijven van mijn eerste boek. Toen ik het manuscript in 2014 opstuurde naar uitgeverij De Banier en die enthousiast reageerde, was dat een soort bevestiging van mijn keuze om te schrijven. Iedere positieve reactie op mijn boeken bevestigde in dat opzicht mijn roeping als schrijfster. Zeker de afgelopen maanden is dat duidelijk geworden. Dan kreeg ik weer een opdracht, dan weer een uitnodiging voor een presentatie. Het werd steeds zekerder dat dit is wat ik moet doen en dat ik hiervoor op aarde ben. Ik geloof dat God mij dit talent heeft gegeven om jongeren iets mee te geven over die dingen die écht belangrijk zijn in het leven. Het mooie aan schrijven vind ik dat je zelf een heel verhaal rondom een personage kunt verzinnen en het van alles kunt laten meemaken. Ik leer zelf van mijn verhalen en ik vind het heel mooi om terug te horen dat andere mensen er ook wat van geleerd hebben; dat geeft mij veel voldoening. Voor degenen die ook een opleiding, studie of beroep moeten kiezen, heb ik de volgende tips: kijk naar de talenten die God je heeft gegeven, hoe kun je met die gaven Hem en anderen dienen? Bespreek het ook met familieleden en vrienden, zij kennen jou goed en weten wat bij jou past.”

Van vmbo naar Arbeidsrecht

Naam: Maarten Vos

Leeftijd: 31 jaar

Gevolgde opleiding(en): vmbo, hbo-V, schrijftraining Juridisch schrijven, bachelor Rechtsgeleerdheid, begint per 1 februari aan de master Arbeidsrecht

Beroep(en): medewerker boomkwekerij, zelfstandig boomkweker, vrachtwagenchauffeur, administratief medewerker, zelfstandige coach bij het invullen van de MVV-procedure

Motto: „Als linksom niet werkt, probeer ik het rechtsom.”

Maarten Vos. beeld Sjaak Verboom

„Omdat ik op het vmbo niet werd uitgedaagd, had ik geen motivatie voor school. Na het vmbo ben ik gaan werken in een boomkwekerij. Later werd ik zelfstandig boomkweker, maar ik zag geen levenslange toekomst als agrariër voor me. Daarna ben ik een tijdlang vrachtwagenchauffeur geweest. Na een periode van oriënteren en het behalen van de zogenoemde 21+-toets startte ik in 2012 met de opleiding hbo-V. Ik heb mijn propedeuse binnen een jaar gehaald, maar na het tweede jaar ben ik gestopt, omdat de zorg toch niets voor me is. Vervolgens heb ik een jaar als administratief medewerker gewerkt. Toentertijd heb ik een uitgebreid traject gevolgd bij loopbaanbegeleider Artemis in Nijmegen. Daar kreeg ik het advies om aan de universiteit te studeren. Ik volgde een training Juridisch Schrijven om mijn schrijfniveau op academisch niveau te krijgen en in 2015 begon ik aan de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Rotterdam. Die heb ik in drie jaar afgerond. Ik ging elke dag met plezier naar college en vond veel vakken interessant, maar van arbeidsrecht werd ik enthousiast. Vandaar dat ik vanaf februari deze master ga volgen. Denk bij het kiezen van een studie goed na over wat je zelf leuk vindt en laat je niet teveel afraden door familie en vrienden. En: je kunt altijd aan iets nieuws beginnen!”

Varen op de boeien

Naam: Gert-Jan Segers

Leeftijd: 49 jaar

Gevolgde opleiding(en): Studie politicologie te Leiden, studie Internationale Betrekkingen in Washington

Beroep(en): Werkzaam bij Kamerfractie RPF (een van de voorlopers van de ChristenUnie), radioreporter bij EO Radio 1, coördinator christelijk studiecentrum in Caïro, directeur wetenschappelijk instituut ChristenUnie, Tweede Kamerlid, politiek leider ChristenUnie

Fun fact: Heeft nog nooit een glas bier gedronken

Gert-Jan Segers. beeld Sjaak Verboom

„Toen ik na mijn studie uit Amerika terugkwam stond ik voor de volgende keuze: blijf ik aan de zijlijn staan of ga ik meedoen? In alles wat ik doe, wil ik een navolger van de Heere Jezus zijn. Dat staat dan ook voorop bij de keuzes die ik maak. De keuze om politiek leider te worden was een moeilijke. Kon en wilde ik het boegbeeld van de ChristenUnie zijn? Ik heb hier veel over gesproken. Allereerst met God, maar natuurlijk ook met mijn vrouw, mijn familie en met vrienden. Is dit de plek waar God mij stelt? Op een gegeven moment wist ik het zeker; het klopte gewoon. En dat is ook de tip die ik zou willen meegeven aan mensen die een moeilijke keuze moeten maken: als je zeilt en je kunt de haven niet zien, dan moet je varen op de boeien. Wanneer alle boeien op dezelfde lijn staan, weet je dat je veilig de haven in kunt zeilen. In je leven kunnen deze boeien verschillende dingen zijn, zoals jouw gaven en talenten, de bevestiging van omstanders dat je een goede keuze maakt, mogelijkheden die zichtbaar worden, deuren die opengaan en de rust die God geeft. Als al deze boeien op één lijn staan, kun je erop vertrouwen dat dit de plek is waar jij mag en moet zijn. Ga er dan voor!”