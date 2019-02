Hersens jongens en meisjes ontwikkelen zich hetzelfde

Dat meisjes beter presteren op school dan jongens heeft niets te maken met een verschil in ontwikkeling van de hersenen. Dat schreef ontwikkelings- en onderwijspsycholoog Lara Wierenga van de Universiteit Leiden onlangs in het tijdschrift Journal of Cognitive Neuroscience.

In h.aar vijf jaar durende onderzoek presteerden jongens over het algemeen beter op geheugentaken en meisjes op leestaken. De uitkomsten lieten echter geen verschillen zien tussen jongens en meisjes in de ontwikkeling van het brein.

Volgens Wierenga zijn de uitkomsten van belang omdat vooral populaire media berichten over breingerelateerde verschillen in de ontwikkeling van jongens en meisjes. Ook denken meisjes vaak dat ze minder goed zijn in wiskunde, waardoor ze minder snel kiezen voor technische studies. Er moet daarom worden gekeken naar andere factoren die verschillen in prestaties veroorzaken, zoals zelfvertrouwen en concentratievermogen, stelt Wierenga.