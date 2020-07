Geneeskundestudenten UvA moeten lang wachten om arts te worden

Geneeskundestudenten aan de Universiteit van Amsterdam moeten ruim anderhalf jaar wachten tussen hun bachelor en het begin van hun coschappen. En dat terwijl de maatschappij schreeuwt om nieuwe artsen, schrijft de Volkskrant.

De gemiddelde wachttijd beslaat volgens het Universitair Medisch Centrum 'ruim een jaar en veertien weken'. De huidige derdejaars die over een maand zullen afstuderen, vrezen dat zelfs dat ze twee jaar moeten wachten.

De studie geneeskunde staat al niet bekend als een korte opleiding. Na de bachelor moet een student om basisarts te worden drie jaar onbetaald fulltime coschappen lopen. Met de lange wachttijd erbij duurt het dus 7,5 jaar voordat een geneeskundestudent eindelijk wat kan gaan verdienen, terwijl de studieschuld vaak torenhoog is.

In Amsterdam hebben de faillissementen van het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen er zwaar ingehakt, zegt Frank van den Bosch, directeur communicatie van het Universitair Medisch Centrum. "Iedere universiteit heeft plekken in ziekenhuizen in de omgeving. Door het wegvallen van die twee, zijn veel plekken die bestemd waren voor UvA-studenten verdwenen."