Geert Petersen leert voor keukenmonteur

Terwijl veel van zijn vroegere klasgenoten hun dagen na het vmbo tl-examen opnieuw in schoolbanken slijten, staat Geert Petersen (16) uit Nunspeet bij een klant in Elspeet grepen op keukenkastjes te monteren. „En ik krijg er nog voor betaald ook!”

Het is even doorwerken voor Geert en zijn leermeester Freek Westerbroek: vanmiddag om klokslag vier uur is het feest, want dan vindt de feestelijke opening van het nieuwe pand van Arma Keukens en Sanitair, het leerbedrijf van Geert, plaats. Arma is onderdeel van DB KeukenGroep en natuurlijk is Geert, als een van de circa 250 personeelsleden, voor deze opening uitgenodigd. Gelukkig schiet de klus aardig op, vertelt Freek. „Nog een paar handgrepen monteren, een plintje plaatsen, een stopcontact aansluiten en natuurlijk opruimen. Moet lukken.”

Het is de derde dag dat Geert en zijn leermeester met de keuken bezig zijn. In het midden van de ruimte verrijst een rechthoekig eiland met spoelbak, een donkergrijs granieten blad en kastjes met retroblauwe deurtjes. Aan de wand ernaast prijkt een nog veel groter aanrecht met daarin het gasfornuis en daaronder een enorme oven. In de muur daar weer naast zijn de overige keukenkasten, een vaatwasser en een manshoge koelkast ingebouwd. Geert loopt er rond met een accuschroefboormachine in de hand. Wat hij aan het doen is? „De handgrepen moeten erop. Anders krijg je de kasten moeilijk open.”

Voordat hij de boor in het hout zet, meet de Nunspeter heel precies op waar de gaatjes horen te komen; de grepen moeten uiteraard wel recht zitten.

Na een paar minuutjes zijn alle gaten klaar en kan Geert de handgrepen gaan vastschroeven. „Freek, waar ligt de verzinkboor?” vraagt hij. De wat? Geert: „Daarmee kun je een soort deukje in het hout maken, waar de kop van de schroef precies in past. Zodoende steekt hij niet uit en kun je je er niet aan bezeren.”

Bij de laatste handgreep twijfelt Geert even. „Freek?!” Zijn leermeester loopt naar hem toe. „Freek, ik haal de verbindingsplaatjes tussen het boven- en het onderdeel van de koelkastdeur even los, want de bout van de handgreep komt precies bij het metaal uit.” Freek knikt goedkeurend. „Prima.”

Dat „even” valt een beetje tegen, want de twee koelkastdeurdelen zitten met maar liefst 32 schroeven aan elkaar. Toch draait Geert zijn hand daar niet voor om. Sowieso niet, want dat doet zijn accuboormachine voor hem... Na een paar minuten zit ook de ‘tegenwerkende’ handgreep waterpas en stevig op z’n plek. „Keurig gedaan”, prijst Freek.

Laatste handgreep

Over het algemeen laat zijn leermeester hem gewoon zijn gang gaan, vertelt Geert. „Zeker bij dingen die ik al vaker heb gedaan. Als ik iets nieuws moet uitvoeren, doet hij het vaak even voor en legt hij uit waarom hij zo’n klus op juist die manier aanpakt.”

Nu ook de laatste handgreep op zijn plek zit, laat Geert zijn blik over alle frontjes en deurtjes gaan. Niet gek, vindt hij, alleen het frontje van de vaatwasser lijnt niet mooi met de rest. Dat zou een halve centimeter naar links moeten. „Zal ik het paneel loshalen?” vraagt Geert. Freek komt kijken. „Misschien kun je eerst proberen om deze schroef van de vaatwasser wat strakker aan te draaien. Misschien trekt het hele apparaat daardoor een klein beetje naar links, zodat het probleem meteen is opgelost.”

Jacobus Fruytier

Een paar maanden geleden zat Geert nog op de middelbare school: op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Uddel. In 4 vmbo tl. Wat hij na het examen moest doen, hij had lange tijd geen idee. „Kok leek me een leuk beroep. Maar ja, dan moet je wel vaak tijdens feestdagen en in het weekend werken, daar had ik niet zo veel zin in.”

Omdat zijn vader als keukenmonteur bij DB KeukenGroep werkt, besluit zijn zoon eens te kijken of dat ook iets voor hém is. Na een paar weken vakantiewerk weet hij het zeker: „Ja, ik vond en vind het erg leuk.”

Bbl-route

Geert schrijft zich in voor de opleiding keukenmonteur bij het Hoornbeeck College in Amersfoort. Geert: „Een bbl-route van twee jaar, waarbij ik één dag naar school moet, op maandag, en vier dagen in de praktijk aan de slag ben, via een leerbedrijf. Mijn klas is niet groot: er zitten vijf jongens in, van wie er vier DB KeukenGroep als leerbedrijf hebben.”

Hoewel hij het werken met zijn handen het mooiste onderdeel van zijn huidige werkweek vindt, ziet Geert ook nooit tegen de maandagse schooldag op. Vanwege zijn vooropleiding heeft hij dan ook weinig moeite met het niveau. Daar komt bij dat hij de vakken „best interessant” vindt.

„Ik krijg godsdienst, Nederlands, rekenen, burgerschap en beroepstheorie. Bij dat laatste leer je de achtergronden van wat je in de praktijk tegenkomt. Hoe elektrische schakelingen in elkaar zitten, bijvoorbeeld.”

Sinds september volgt de Nunspeter de opleiding tot keukenmonteur. Hij behoort tot de tweede lichting Hoornbeeckstudenten met wie DB KeukenGroep samenwerkt. Leermeester Freek is blij met de overeenkomst tussen de school en het keukenbedrijf: „In het verleden werkten we regelmatig met zijinstromers die we in drie tot vier maanden moesten klaarstomen voor het vak van keukenmonteur. Daar stond dus vrij veel druk op. Voor studenten als Geert heb ik veel meer tijd: zij moeten het beroep in een jaar of twee leren. Dat scheelt. Ik vind het mooi om dit soort jonge jongens het vak bij te brengen. En een paar extra handen om me te helpen, zijn ook niet gek. Zeker niet die van Geert; hij doet het echt leuk.”

Niet saai

Sinds september heeft Geert al ruim 25 keukens afgewerkt. Toch vindt hij het werk nog steeds niet saai. „Je komt altijd wel weer wat nieuws tegen. Pas nog. Een achterwand stond meer dan 10 centimeter uit de haak. Daardoor paste het aanrechtblad niet mooi. Wat doe je dan? We gingen in overleg met de klant. Wilde die een stuk van het blad laten afzagen of moest er een stukadoor komen om de muur recht te maken?”

De huidige klus verloopt gelukkig soepel. Logisch, want de woning is nog maar zestien jaar oud. De wanden hebben mooi rechte hoeken en de vloer is aardig waterpas. Heel fijn, want de volgende klus die Geert mag uitvoeren, is de montage van de plint onder de koelkast en de vaatwasser. Dat is in deze situatie een fluitje van een cent: kwestie van op maat zagen en op zijn plek schuiven.

Watertoevoer

Voordat de lat definitief wordt vastgemaakt, moet Geert nog wel even de slang van de vaatwasmachine aan de watertoevoer bevestigen. Dat is niet heel lastig, tenminste, als je een beetje atletisch bent. En dat is Geert. Hij wurmt zijn lange lijf in het kastje, beweegt de waterpomptang over zijn hoofd naar de kraan en draait de moer aan tot alles muurvast zit. Geert: „Je ziet hoe afwisselend de montage van een keuken is.”

Zijn leermeester legt uit dat het aansluiten van keukenapparaten aan waterleidingen en het elektriciteitsnet inderdaad tot de montage behoort. „Wij gaan geen buizen in wanden frezen of leidingen trekken –daar zijn andere vaklui voor–, maar wij nemen wél de verantwoordelijkheid op ons om een keuken helemaal klaar en aangesloten af te leveren. We werken met een zogenoemde nulpuntenlijst: als we vertrekken, mag een klant geen enkel aandachtspunt meer op zijn lijstje hebben staan.”

Tabletfoto’s

Steeds als er een klus is afgerond, maken Geert en Freek er foto’s van met hun tablet. Waarom? Om boven hun bed te hangen of op Facebook te zetten? Freek: „Nee, dat is om materialen en serienummers in ons systeem vast te leggen. Stel dat een klant later iets wil bijbestellen, dan kunnen we precies zien om welk artikel het ging. Stel dat een klant na een paar maanden over herrie in de afzuigkap klaagt, dan kunnen we precies zien welk soort buizen met welke diameter we ook alweer hadden gemonteerd.”

Het overleg met de opdrachtgever en het omgaan met klachten, dat zijn volgens Freek de lastigste kanten van een functie als keukenmonteur. Die vaardigheden krijgen studenten aangeleerd in het vervolg op de basisopleiding, de niveau 3-opleiding.

Tevreden klant

Geert is vast van plan om die na zijn huidige opleiding te volgen. En daarna? „Dan denk ik nog heel veel jaren als keukenmonteur aan de slag te zijn. Ik vind het echt een prachtig vak. Elke dag maak je wel weer wat nieuws mee. En het moment dat alles af is en de klant met een tevreden gezicht rondkijkt, dat blijft volgens mij altijd mooi om te zien.”

Hoe vind ik een geschikt leerbedrijf?

Binnen een (mbo-)leerbedrijf maak je als mbo-leerling kennis met je beroepspraktijk. Een deskundige praktijkopleider van het leerbedrijf zorgt voor jouw begeleiding.

Zo’n (mbo-)leerbedrijf is bedoeld voor leerlingen van de beroepsopleidende leerweg (bol) en/of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij de bol zit je relatief veel in de schoolbanken en daarnaast loop je stages bij een leerbedrijf: één à twee dagen per week of een aaneengesloten periode. Bij de bbl werk je ongeveer vier dagen per week bij het leerbedrijf en ga je elke week één dag naar school.

Mbo-scholen werken over het algemeen samen met door hen uitgekozen leerbedrijven die officieel erkend zijn. Dat laatste is belangrijk, omdat alleen officieel erkende leerbedrijven studenten mogen opleiden.

Heb je nog geen leerbedrijf gevonden of wil je bij een bedrijf aan de slag waarmee jouw opleiding geen overeenkomst heeft, kijk dan op de site van Stagemarkt (stagemarkt.nl) om een geschikt (en erkend!) leerbedrijf te vinden. Naast het zoekveld staat een pijltje waarmee je kunt filteren op ”leerbedrijf” en ”opleiding”. Als je de eerste optie hebt aangeklikt, kun je verder zoeken op plaats of postcode en aangeven in welke straal rond die plek je iets zoekt. Na een klik op het vergrootglas zie je alle leerbedrijven in het gebied die een stageplaats aanbieden én erkend zijn door de Stichting samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Onder het kopje ”Meer info” kun je meer informatie over het leerbedrijf vinden.

Overigens is het behoorlijk belangrijk welke zoekterm je invult. Zo krijg je andere resultaten bij het zoeken op ”keukenmonteur” in een straal van 25 kilometer of meer rond Nunspeet dan wanneer je zoekt op ”keukenmontage”.

Tijdens het eerste zoekproces komt Arma Keukens en Sanitair, het leerbedrijf van Geert, als eerste treffer uit de bus. Er blijkt nog één leerplaats voor een keukenmonteur beschikbaar te zijn, dus als je collega van Geert wilt worden...