„Geef schooladvies pas in derde leerjaar”

Kinderen moeten pas in het derde jaar van de middelbare school een definitief schooladvies krijgen.

Om dat te realiseren zal het huidige onderwijssysteem flink op de schop moeten, stellen verschillende onderwijsorganisaties in een onderwijspact dat dinsdagmiddag in Den Haag gepresenteerd werd. „Het is een discussiestuk en we hopen dat andere onderwijspartijen en politici aanschuiven om het de komende tijd verder uit te werken”, aldus Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

De maatregelen moeten de prestatiedruk verminderen. „Er wordt op jonge leeftijd te veel van kinderen gevraagd. Dat zorgt voor een toename in stressgerelateerde klachten en burn-out. Ook leraren zijn hier de dupe van”, aldus Pieter Lossie, voorzitter van het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS), in De Telegraaf.

Ongelijkheid

„In het onderwijs is nog steeds grote kansongelijkheid en daar moet een goede oplossing voor komen”, zegt Rutten van de LSVb. Lossie: „Het huidige keuzemoment is veel te vroeg. Het uitstellen van het schooladvies zorgt voor meer kansengelijkheid.”

De organisaties pleiten voor een brede onderbouw, waarin leerlingen van alle niveaus bij elkaar zitten. Er zal gewerkt worden met maatprogramma’s, waardoor kinderen zich optimaal zouden kunnen ontwikkelen. Na het derde jaar zullen de leerlingen op niveaus worden ingedeeld.

De exacte invulling van de plannen moet nog worden uitgewerkt.