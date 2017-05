Fietsen naar het werk: onderweg genieten van de herten

Hoe mooi kan het zijn: fietsen naar je werk. Ook docenten trappen wat af. Op de Nationale Fiets naar je Werk Dag de verhalen van drie liefhebbers van het stalen ros.

Naam: Inge ten Brinke

Leeftijd: 32

Woonplaats: Kampen

„Zo’n drie keer in de week fiets ik een deel van het jaar vanuit mijn woonplaats Kampen naar mijn werk in Dronten. Een enkele reis is 19 kilometer. Ik ben sinds acht jaar docent Nederlands aan het Ichthus College in Dronten.

Ik heb een speedbike, een fiets met een motortje. Ik moet nog wel trappen en kan 40 kilometer per uur halen. Doordat ik op een elektrische fiets rijd, kom ik niet superbezweet aan op school.

Ik vind het heerlijk om met de fiets naar mijn werk te gaan. Verder doe ik niet aan sport. Dagelijks twee keer 35 minuten lekker trappen: ik kan het iedereen aanraden.

Je combineert het nuttige met het aangename. Als ik na een drukke werkdag terugfiets naar Kampen, kom ik fit bij mijn gezin weer thuis. Wanneer ik met de auto reis, heb ik dat fitte gevoel veel minder. Ik heb een goede buitensportjas en een goede regenbroek. Als het onderweg gaat regenen, trek ik die broek binnen een minuut aan.”

Naam: Aart Verrips

Leeftijd: 32

Woonplaats: Schoonrewoerd

„Ik fiets, weer of geen weer, dagelijks van mijn woonplaats Schoonrewoerd naar mijn werk op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, waar ik inmiddels elf jaar werk als biologiedocent. Ook toen ik op die school leerling was, ging er op de fiets naartoe. Net als mijn vader fiets ik supergraag.

Een enkele reis is 17 kilometer. Voorheen ging ik op een Gazelle met 27 versnellingen, zonder motortje. Maar sinds een jaar fiets ik met een speedbike, dus met motortje. Voordeel is dat je niet zo bezweet op je werk komt. Met een elektrische fiets kun je je energie wat beter doseren. Ik vind het fantastisch om naar mijn werk te fietsen. Even geen computer in de buurt. Rust in je hoofd. Je blijft fit en slank van fietsen, ik kan het iedereen aanraden.

Ik ga door poldergebied. Het is schitterend als de zon opkomt. Soms zie ik roofvogels, een enkele keer zelfs een ijsvogel. We hadden als gezin twee auto’s. Toen ik de speedbike aanschafte, hebben we één auto weggedaan.”

Naam: Cock Kortlever

Leeftijd: 54

Woonplaats: Elburg

„Zo’n acht van de tien keer ga ik met de racefiets vanuit mijn woonplaats Elburg naar mijn werk in Apeldoorn. Op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap ben ik actief als rebounddocent, dat betekent dat ik leerlingen met lastig gedrag begeleid.

De fietsrit naar Apeldoorn is 30 kilometer. Fietsen is mijn hobby. Mijn gemiddelde snelheid ligt op ongeveer 33 kilometer per uur. Na een pittige werkdag verwerk ik op mijn racefiets de zaken die zijn gepasseerd. Op de fiets ontstaan bij mij de meeste ideeën.

’s Zomers fiets ik dwars door de Veluwse bossen, via gehuchten als Tongeren en Gortel. Elke dag in de natuur is anders. Soms zie ik een groepje van bijvoorbeeld vijf herten staan. Fantastisch. Het is goed te doen om ook in de winter te fietsen. Als je je maar goed kleedt. In die periode ga ik via de provinciale wegen, dus niet dwars door het bos. Als ik nat door de regen op school kom, zorgt een vriendelijke conciërge ervoor dat mijn wielerkleding aan het eind van de schooldag weer schoon en droog is.”