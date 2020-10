Farelschool Hoevelaken sluit na besmetting leerkrachten

Drie leerkrachten uit de bovenbouw van de Willem Farelschool in Hoevelaken bleken de afgelopen dagen corona te hebben. De school schakelt daarom voorlopig over op thuisonderwijs.

Nee, die keuze maakte het bestuur niet omdat er geen vervanging was, vertelt directeur Gertjan van Belzen. „We vinden het belangrijk dat de kinderen en leerkrachten zich veilig voelen. Die beleving is er nu onvoldoende. Collega’s vragen zich af: wie is de volgende? Ook ouders zijn bezorgd.”

Met de herfstvakantie voor de boeg hoeft de sluiting niet lang te duren. Deze week volgen de 200 leerlingen vier dagen les vanuit huis, daarna zijn ze een week vrij. De directeur gaat ervan uit dat de school na die tijd weer open kan.

Anderhalve week geleden bleek een leerling van de Hoevelakense school besmet met het virus. Vrijdag kreeg een leerkracht een positieve testuitslag; maandag volgden weer twee docenten. Een aantal kinderen wacht nog op de uitslag van een test.

De directeur heeft niet het idee dat de ziekte zich erg aan het verspreiden is of dat de school een grotere besmettingsbron is dan gedacht. „Landelijk gezien lijkt het risico bij kinderen klein. Ik denk dat besmetting zich eerder op de werkvloer voordoet, onder volwassenen.”

Leerlingen in het basisonderwijs hoeven geen afstand te houden van hun meester of juf. Na het besmettingsgeval vorige week besloot de Farelschool dat wel in de bovenbouw te doen. Eerder probeerde de school al directe contacten in de hoogste groepen te beperken. „Je wilt voorkomen dat een kind 20 minuten aan het bureau van de juf zit te werken.”

Het team in Hoevelaken –zo’n 25 man– heeft zich volgens de directeur „keurig” aan de 1,5 meterregel gehouden. „Een zieke collega was daar blij om. Ik hoef mezelf nu geen nalatigheid te verwijten, zei ze.” Waar de besmettingen vandaan komen, blijft gissen. Onduidelijk is ook wie wie heeft besmet. „Mensen kunnen het virus ook buiten de school oplopen. En de GGD blijft benadrukken dat kinderen een kleine rol spelen in het overdragen.”

Voor de aanpak van het thuisonderwijs put de school uit de ervaring in maart en april. De directeur wil ouders niet te zwaar belasten, deze laatste vier dagen voor de vakantie. „Het wordt geen zwaar pakket.”

De Farelschool is niet de enige die de deuren sluit. In Putten ging maandag een locatie van de Gabriëlschool tijdelijk dicht. Daar zijn zeker vier leerkrachten besmet met corona.