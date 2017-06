Elsbeth (16) is dol op haar docent

Voor het vak Frans staat Elsbeth Burger (16) nu een 8,4. De 4 havoleerlinge streeft naar een 9 als eindcijfer. Gewoon, omdat ze haar docent zo leuk vindt. Ze zien elkaar niet alleen als docent en leerlinge, maar vooral als mens.

Jeanine Welgraven (33), docente Frans, en Elsbeth leven met elkaar mee. Elsbeth kan altijd bij Welgraven langslopen voor een goed gesprek. Haar hart luchten, advies inwinnen of gewoon voor een gezellig praatje. Zo nu en dan bezoekt Elsbeth de docent ook in haar privésituatie bij bijzondere gelegenheden. Met Kerst fietste de scholier van het Ichthus College in Veenendaal naar Bennekom om haar lerares een kerststol te brengen. „Ik wil de mensen om wie ik geef dat ook laten merken.”

Condoleren

De dierbaarste herinnering bewaren de twee aan de keer dat Elsbeth haar docente Frans ging condoleren nadat haar moeder plotseling overleed. „Ik stond in een lange rij met allemaal docenten. En ik was zó verdrietig. Ik stond helemaal in tranen”, herinnert ze zich. „Ik vind het zó erg voor u”, zei ze terwijl ze Welgraven snikkend in de armen viel. „Het deed me goed dat je er was”, reageert deze. „Ik vond het lief dat je kwam.” „Ze zou gisteren zeventig zijn geworden”, herinnert Elsbeth zich plotseling. „Jij slaat al die data op”, reageert Welgraven, nauwelijks verbaasd. De docente probeert aandacht te hebben voor al haar leerlingen. „De deur van mijn lokaal staat open. staat open. Ze mogen altijd even binnenlopen voor een praatje. Voor verschillende jongeren fungeer ik op die manier als een soort vertrouwenspersoon.”

Kraamvisite

Toen Welgraven een dochtertje kreeg, kwam Elsbeth op kraamvisite. „Ik denk dat we veel op elkaar lijken qua karakter”, zegt Welgraven terwijl ze halfvragend naar Elsbeth kijkt. Die beaamt dat grif. „We kletsen allebei aan één stuk door en springen van de hak op de tak. En ik vind uw humor grappig. Om sommige grappen kan ik ’s avonds nog in de lach schieten.” De lesstof brengt Welgraven op een manier die Elsbeth nooit meer vergeet. „”Les toilettes” is altijd meervoud, want in Frankrijk moet je altijd meerdere wc’s af voordat je een schone vindt. En ”la photo” is vrouwelijk, omdat mevrouw Welgraven thuis altijd de foto’s moet maken.” Welgraven kan zich dat nog wel herinneren. „Ja, als het aan mijn man had gelegen, hadden we bijna geen foto’s van de kinderen gehad.”

Relatie

Een goede relatie met de leerlingen vindt Welgraven niet alleen belangrijk omdat dat goed bij haar past. Het komt volgens haar ook de resultaten van de scholieren ten goede. „Ik sta op m’n kop als dat nodig is om een goede band met de klas te krijgen. Aan het begin van het schooljaar kost die instelling me megaveel energie. Dan komen er van die jongetjes binnen met de instelling: ik vind Frans saai. Dan is het de kunst met hen een band op te bouwen om hen aan het werk te krijgen.” Elsbeth werkt ook hard aan het vak omdat ze een goede verstandhouding heeft met de docente. „Ik let met Frans goed op in de les en doe actief mee. Wanneer je relatie met een docent goed is, wil je die niet beschadigen. Ik zou het niet leuk vinden als ik dan een waarschuwing zou krijgen.” De scholier vond Frans in het eerste jaar van de middelbare school al leuk. „Dankzij deze docente heb ik een talent voor Frans.” Elsbeth wil zelf ook docente Frans worden.

Leraar kan het vak maken of breken

Voor scholieren hebben het favoriete vak en hun favoriete leraar alles met elkaar te maken. Dat blijkt uit de scholieren enquête van jongerenredactie Puntuit. Zo zegt 70 procent van de leerlingen die bewegingsonderwijs als favoriete vak hebben, dat dit vak wordt gegeven door hun favoriete docent. Zijn leerlingen sneller geneigd om een docent leuk te vinden als ze het vak leuk vinden? Of worden leerlingen voor een vak enthousiast gemaakt door een docent? Volgens lerarenopleider Johan Strijbis, verbonden aan de Driester educatief, is dat laatste het geval. „Ik ken een voorbeeld van een leerling die drie jaar lang Duits had en al die tijd een onvoldoende voor het vak stond. In het vierde jaar kreeg hij een docent Duits met wie hij een klik had. Die jonge docent gaf les met een geweldige humor. Zo smeet hij eens vanaf de eerste verdieping de tassen van twee leerlingen uit het raam toen die met hun etuis gooiden. Deze leerling had iets van: „wauw!” Nu vindt hij Duits leuk en staat er een 7,8 op zijn rapport.” Strijbis zou moeiteloos meer voorbeelden kunnen geven. En kunnen leraren ook populair worden omdat ze een vak geven dat de leerling leuk vindt? De onderwijsexpert gelooft van niet. „Ik ken daar geen voorbeelden van.”

Dit artikel is onderdeel van de themabijlage “De ideale docent” en neemt de interactie tussen leerlingen en leraren in het reformatorisch voortgezet onderwijs onder de loep. Aan het onderzoek ligt een enquete onder 800 vierdeklassers ten grondslag.