„Effect van betrokkenheid ouders verschilt”

Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs werkt anders dan in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Inge van der Heul op 1 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre ouderbetrokkenheid effect heeft op de ontwikkeling van de taal- en rekenvaardigheid van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

In het basisonderwijs heeft ouderbetrokkenheid in de thuissituatie, zoals voorlezen en steun geven, de meeste invloed op de prestaties van een kind. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de betrokkenheid op school, zoals het contact met andere ouders of een plek in de ouder- of medezeggenschapsraad.

Daarnaast blijkt dat demografische kenmerken van ouders, zoals opleidingsniveau en thuistaal, het effect van betrokkenheid kunnen beïnvloeden. Zo kan vaker voorlezen voor kinderen van lager opgeleide ouders voor een betere ontwikkeling zorgen, terwijl dat bij hoger opgeleide ouders niet veel uitmaakt.