Eerste drie studenten behalen chauffeursdiploma op het Hoornbeeck College

Drie studenten hebben donderdag 29 maart als eersten de chauffeursopleiding van het Hoornbeeck College in Amersfoort afgerond. Ferdinand Boonzaaijer, Jarrin Klok en Jurrian van Walsem ontvingen donderdag hun diploma Chauffeur Wegvervoer. De drie studenten hebben deelgenomen aan een versneld traject zodat ze hun diploma eerder ontvingen dan de andere studenten.

Het Hoornbeeck College startte op 1 september 2016 met de nieuwe BBL-opleiding Chauffeur Goederenvervoer. De donderdag uitgereikte diploma’s zijn dan ook de allereerste diploma’s Chauffeur Wegvervoer die via het Hoornbeeck College zijn behaald.

Op de diploma’s zijn ook de resultaten van de keuzedelen weergegeven. De drie studenten hebben het keuzedeel ”oriënteren op ondernemerschap” verwerkt. Dit sluit mooi aan bij het vak van chauffeur, vooral als studenten het plan hebben om voor zichzelf te beginnen.

De studenten Mobiliteit waren ingeschreven bij het Hoornbeeck College in Amersfoort maar volgden de lessen in Hoevelaken. Dit omdat er een overeenkomst tot samenwerking is tussen het MBO (Hoornbeeck College) en het VMBO (Van Lodenstein college).

Het versneld volgen van het lesprogramma heeft volgens manager Opleidingen Mobiliteit A. van den Dool veel voordelen. „Studenten kunnen de hele week zelfstandig met de truck op pad. De werkgever waardeert dat ook. En voor de rest van de klas is het een motivatie om harder te werken en eerder klaar te zijn met school.”