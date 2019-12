Driestar onderwijsadvies biedt erkende cursussen voor orthopedagogen en psychologen aan

Driestar onderwijsadvies gaat voor orthopedagogen en psychologen geaccrediteerde cursussen aanbieden. Het gaat om een zevental scholingen: dyslexie en hoogbegaafdheid, omgaan met ‘lastige’ ouders, passende leraarbegeleiding, hechting en trauma, dyslexie en oplossingsgericht werken, interactie doorzien, hanteren en beïnvloeden en ouderbetrokkenheid. Alle cursusleiders zijn behalve opleider ook werkzaam in de praktijk van de schoolbegeleiding.

Hanneke Bossenbroek, orthopedagoog bij Driestar onderwijsadvies, is blij met de accreditatie van de cursussen. „Driestar educatief biedt kwalitatief goed onderwijs aan diverse doelgroepen, nu ook aan psychologen en orthopedagogen. Door middel van dit aanbod zijn psychologen en orthopedagogen in staat hun vakkennis te verdiepen en te actualiseren. Als orthopedagoog ben je dagelijks in de praktijk bezig. Dit vraagt van ons dat we op de hoogte zijn van theorieën rondom gedrag en ontwikkeling van kinderen en jongeren en hun omgeving.”