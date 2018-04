Driestar hogeschool komt met internationale master

Driestar hogeschool start in september een nieuwe internationale onderwijsmaster in Gouda. De Engelstalige hbo-master Christian Education richt zich op leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs die interesse hebben in verdere doordenking en verdieping van christelijk onderwijs in verschillende internationale contexten. Zowel docenten als studenten zullen afkomstig zijn uit binnen- en buitenland, zo maakte de hogeschool vorige week bekend.

De master, een internationale variant op de master leren en innoveren, bestaat uit vier modules, die flexibel zijn te volgen. Studenten kunnen de deeltijdmaster in twee jaar, maar ook in vier jaar afronden. Het curriculum is zo opgezet dat deelnemers twee weken voor onderwijs in Gouda bij elkaar komen en de overige modules via een onlineleeromgeving met elkaar afronden. De master biedt verdieping op thema’s als christelijke pedagogiek, karaktervorming en de doorwerking van identiteit in alle vakken.

Naast Nederlandse docenten geven ook gastdocenten uit het buitenland college, zoals professor David Smith uit Grand Rapids, professor Trevor Cooling uit Canterbury en diverse sprekers uit Zuid-Korea. „Samen studeren met leraren uit het buitenland verbreedt je blikveld”, zegt projectleider Wim Lindhout.