Het Driestar College in Leiden gaat vanaf het cursusjaar 2021-2022 havo-onderwijs in de bovenbouw aanbieden. Daarnaast start de vestiging in het schooljaar 2023-2024 met tweefasen-vwo.

Op dit moment moeten havisten en vwo’ers na de derde klas uitwijken naar locatie Gouda. Aankomend schooljaar zetten de docenten van de Leidse vestiging, in samenwerking met docenten uit Gouda, het onderwijsprogramma op.