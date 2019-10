Columnist voor rubriek Meesterlijk

De redactie van de wekelijkse pagina Wijs (onderwijs en opvoeding) is op zoek naar een nieuwe columnist.

Hij of zij verzorgt eens in de vier weken een bijdrage voor de rubriek Meesterlijk. Belangstellenden dienen voor 18 november minimaal twee proefcolumns van zo’n 500 woorden en een kort curriculum vitae te mailen naar wijs@rd.nl. De columns moeten uiteraard gaan over onderwijs en opvoeding, in de breedste zin van het woord. De nieuwe columnist (m/v) op de pagina Wijs ontvangt na plaatsing een passende vergoeding voor zijn of haar bijdragen.