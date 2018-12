Column: Boysproof

Ons onderwijs is te vrouwelijk. Jongens hebben de pech dat ze grote kans lopen om tot en met groep 8 met een juf opgescheept te zitten. En tot overmaat van ramp gaat dat in het voortgezet onderwijs nog door. De totale vervreemding van het mannelijk geslacht ten opzichte van ons onderwijssysteem is een feit. Gevolg: ontheemde jongens die zich moeten voegen in het talige systeem dat elke dag een appel doet op talenten die het andere geslacht heeft, terwijl hun eigen eigenheid als een onbenut hoopje ellende wacht op het moment dat het weer eens geactiveerd wordt door een echte man. Een catastrofe dreigt.

Of het echt zo erg is? Aan onze hardwerkende juffen zal het in elk geval niet liggen. Zij proberen ongetwijfeld het onderste uit de kan te halen om onze jongens wat bij te schaven. Maar eerlijk is eerlijk, wat mannen voor de klas kan voor de ontwikkeling van jongens én meisjes geen kwaad. En daar is iedereen het eigenlijk wel over eens.

De maatschappelijke discussie over dit thema laait zo nu en dan weer op – inmiddels schijnt het zo te zijn dat de dames dus echt de ontwikkelingswedstrijd in ons onderwijssysteem aan het winnen zijn. Vandaar dat er stemmen opgaan om het onderwijs te corrigeren en weer meer jongensgericht te maken. Boysproof.

Wat zijn nu elementen die het onderwijs voor jongens aantrekkelijk maken? Zo heel ingewikkeld is het nu ook weer niet. Structuur, snelheid, variatie, competitie, beloning en humor. Leren door te doen (trial-and-error), de reflectie daarbij uitlokkend. Het aardige is dat wie deze elementen integreert in de onderwijspraktijk, de meisjes ook meekrijgt. Kortom: boysproof onderwijs is ook girlsproof.

De elementen die jongens aanspreken en in beweging krijgen worden overigens goed benut in de wereld van games en sociale media. Die heeft dit als geen ander begrepen. Competitie, variatie en snelheid. Beloningen om naar een volgend level te gaan. Ga je onderuit, volgende keer beter. De verborgen agenda van deze commerciële bedrijven kan niemand ontgaan: zorg dat de gebruiker verslaafd wordt en zo veel mogelijk tijd met jouw game, app of op jouw site doorbrengt.

Binnen het onderwijs zijn er nuttige mogelijkheden zoals ondernemingsgames. Maar gewoon achter het apparaat vandaan de natuur in, werkt ook. Niet haalbaar? Ga dan eens deze uitdaging aan: beloon hen voor huiswerk, bouw levels in en maak er een competitie van. Zeker weten dat ze in no time verslaafd zijn aan het maken van huiswerk.