„Cijfer minder representatief door annulering examen”

Jammer dat de leerlingen de sfeer rondom de eindexamens nu missen, vindt Ad Brand, examensecretaris en teamleider van het vwo op de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen. „Het stressen voor je examen hoort helemaal bij de afsluiting van de middelbareschoolperiode.”

Hij is wel blij dat het voor scholen nu duidelijk is dat de examens sowieso niet doorgaan. „Er is nu voldoende tijd om het schoolexamen goed af te ronden.”

Het vervallen van het examen kan voordelig uitpakken voor scholieren die door hard en constant te werken een goed schoolexamencijfer hebben neergezet, legt de examensecretaris uit. „Deze leerlingen zien nogal eens tegen de examenperiode op, omdat ze dan een totaaloverzicht moeten hebben over de stof en meer op inzicht worden beoordeeld. Een aantal van hen zou normaal gesproken nog weleens onderuit kunnen gaan op het examen. Nu zijn ze echter vrijwel zeker van hun diploma.”

Scholieren die hun cijfers door het examen verwachtten op te halen, kunnen de dupe zijn van het niet doorgaan daarvan, ziet Brand. „Ik ben daarom ook benieuwd naar de herkansingsmogelijkheden.”

Het examencijfer geeft nu minder goed weer wat een leerling in huis heeft, vindt Brand. „Hoe een leerling in een stresssituatie presteert, wordt nu niet getest. Daarbij komt dat op het eindexamen, zeker bij de talen, andere onderdelen getoetst worden dan bij de schoolexamens. Al met al krijg je toch een minder compleet beeld.”