Christelijke hogescholen opnieuw aan de top

Hogescholen met een christelijke identiteit scoren opnieuw hoog in de ranglijst van beste hogescholen. In de donderdag gepubliceerde Keuzegids ontbreekt een oordeel over het onlineonderwijs.

Voor de veertiende keer staat de Christelijke Hogeschool Ede op nummer één van de middelgrote hogescholen – met 650 tot 3500 eerstejaars. De pabo-opleiding van Driestar in Gouda is koploper op de lijst van de beste pabo’s in West-Nederland. Viaa in Zwolle bezet dezelfde plek onder de pabo’s in het noorden van het land.

De Brabantse hogeschool Avans voert voor de zevende keer de lijst aan van de grote hogescholen, gevolgd door Windesheim in Zwolle.

Bij de beoordeling woog een actueel oordeel van studenten niet mee. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zag dit voorjaar af van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Het jaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek zou tijdens de coronacrisis geen eerlijke resultaten opleveren. Bovendien waren hogescholen druk met de switch naar onlineonderwijs.

Vorig jaar moest de Keuzegids ook al oude data gebruiken, omdat hogescholen toen weigerden mee te werken aan de NSE. De vragenlijst was volgens hen niet betrouwbaar door de veranderde opzet – nodig vanwege aangescherpte privacyregels.

De Keuzegids is daarom voor het tweede jaar op rij aangewezen op de enquêteresultaten uit 2018. De NSE van twee jaar geleden weegt voor 70 procent mee in de beoordeling. Daarnaast bepaalt het oordeel van kwaliteitsbewaker NVAO de score, evenals cijfers over het aandeel studenten dat binnen vijf jaar zijn diploma haalt en na het eerste jaar uitvalt. Daarvan zijn wel actuele gegevens gebruikt.