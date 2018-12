„Christelijk onderwijs is meer dan een dagopening of een Bijbelverhaal”

Hoe breng je christelijk onderwijs in de praktijk? Die vraag staat centraal in de nieuwe internationale onderwijsmaster van Driestar hogeschool. Deze week kwamen de studenten voor het eerst bij elkaar om lessen te volgen.

Het is vrijdagochtend, half twaalf. In een lokaal op de derde verdieping van Driestar hogeschool in Gouda krijgen tien studenten les van de Engelse prof. Trevor Cooling. De belangrijkste vraag deze ochtend: Hoe breng je christelijk onderwijs in de praktijk? „Het gaat daarbij vooral om de boodschap die je aan je leerlingen meegeeft”, zegt de professor. „Focus je op hun goede prestaties en benadruk je dat het belangrijk is om succesvol te zijn? Of leg je meer de nadruk op wat ze kunnen betekenen voor hun medemens en op welke manier ze hun gaven het beste kunnen besteden? Dat laatste past beter bij een christelijk wereldbeeld.”

Internationaal

Het college van de professor is onderdeel van de nieuwe internationale master ”Christian Education” van Driestar hogeschool. De opleiding richt zich op leraren van basisscholen en middelbare scholen die zich graag verder willen verdiepen in het belang van christelijk onderwijs. De studenten leren vooral online; twee keer per jaar komen ze twee weken naar Gouda om colleges te volgen.

Dit eerste schooljaar zijn er tien studenten. Twee van hen komen uit het buitenland. „In totaal hadden zich vijf internationale studenten ingeschreven, waaronder mensen uit Brazilië en Afrika”, zegt projectleider Wim Lindhout van Driestar hogeschool. „Helaas hebben drie mensen zich weer afgemeld, omdat ze de financiering van de studie niet rond kregen.”

De Driestar probeert een fonds op te zetten voor internationale studenten, zodat ze op financieel gebied ondersteuning krijgen.

„In Nederland zijn we bevoorrecht met christelijke scholen,” zegt Lindhout. „Er zijn genoeg landen waar scholen een leerplan van de staat krijgen dat ze moeten uitvoeren. Als christelijke leraar kom je dan voor de vraag te staan hoe je je leerlingen op een praktische manier christelijk onderwijs geeft. Dat soort vraagstukken behandelen we tijdens deze master.”

Prestatiecultuur

De studenten krijgen les van gastdocenten uit onder andere Zuid-Korea en Slowakije. Deze week is de Engelse prof. Cooling, werkzaam aan de Canterbury Christ Church University, in Nederland om colleges te geven. „Christelijk onderwijs is veel meer dan alleen een dagopening of een Bijbelverhaal,” zegt Cooling. „Het gaat vooral om de houding die je als christelijke leraar hebt. Wat geef je de leerlingen mee aan christelijke waarden?”

Als voorbeeld noemt de professor de prestatiecultuur waarin we leven. „Alles draait tegenwoordig om de beste zijn. Je moet presteren. Terwijl het juist zo belangrijk is om je leerlingen goed te leren samenwerken en het beste in elkaar naar boven te halen. Daar draait christelijk onderwijs vooral om, wat mij betreft.”

Vrijheid

In de lunchpauze blikken de studenten terug op de eerste lesweek van de master.

„Ik vind het boeiend en leerzaam om ervaringen uit te wisselen met docenten uit andere landen”, zegt Boaz Da, die werkzaam is als onderwijsadviseur bij een grote koepelorganisatie voor christelijke scholen in Burkina Faso. Hij is speciaal voor de twee weken college uit het Afrikaanse land naar Nederland gekomen en verblijft in de studentenflat van de Driestar. „We voeren goede gesprekken met elkaar over wat christelijk onderwijs in de praktijk betekent.”

Student Josien Los werkte jarenlang als zendeling in Nepal. „Christelijk onderwijs is daar eigenlijk helemaal afwezig. Bovendien is er weinig vrijheid om een christelijk geluid te laten horen in het onderwijs.” Binnenkort wil ze weer terug naar Nepal. „Daarom heb ik me ingeschreven voor deze master. Ik wil graag weten hoe ik de scholen daar kan helpen om ondanks de beperkte mogelijkheden toch christelijke waarden mee te geven.”

„Het mooie aan deze master vind ik dat het niet bedoeld is om mensen naar een leidinggevende functie te helpen”, zegt docent Robert de Raaf. „De docenten laten je juist zien hoe je een leider kunt zijn in de functie die je al hebt. De dingen die je hier leert, kun je direct toepassen in je huidige baan.”