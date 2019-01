CHE breidt praktijkpabo uit naar vier plaatsen

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) biedt vanaf september 2019 de praktijkpabo aan in Amersfoort, Ermelo, Apeldoorn en Ede en omgeving. De opleidingsvariant van de opleiding leraar basisonderwijs is gericht op studenten die leerkracht willen worden en vooral in de praktijk willen leren.

De praktijkgerichte variant van de pabo startte vier jaar geleden al in Rotterdam, Dordrecht en Woerden. Studenten die opleiding volgen, leren van het begin af aan twee dagen per week in de praktijk op een basisschool in de buurt van hun woonplaats. Eén dag in de week reizen ze voor colleges naar Ede. De andere dagen staan in het teken van zelfstudie, samenwerken met medestudenten, lesvoorbereiding en begeleiding.

De CHE breidt de praktijkpabo komend schooljaar uit omdat partnerscholen van de CHE volgens coördinator Jaap Vlasblom behoefte hadden aan leerkrachten die „bijdragen aan de identiteit van de school en dit handen en voeten kunnen geven in de klas.”