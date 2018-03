Calvijn College krijgt nieuwe bestuurder

J. Bakker (52) wordt voorzitter van het college van bestuur van het Calvijn College in Zeeland. Hij volgt A. J. Vogel op, die komende zomer met pensioen gaat.

Dat maakte de reformatorische scholengemeenschap donderdag bekend. Bakker is algemeen directeur bij groeispecialist Van Iperen in Westmaas. Hij is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van de Erdee Media Groep en was lange tijd voorzitter van Colon, de vereniging reformatorisch primair onderwijs Zeeland.

Bakker woont in ’s-Gravenpolder en behoort tot de Gereformeerde Gemeenten. Per 1 juni treedt hij in dienst bij het Calvijn College. De school telt zeven locaties, in Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen.