Bijna half miljard voor aanpak laaggeletterdheid

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Bij laaggeletterdheid hebben mensen moeite met lezen en/of schrijven. Deze mededeling deden de bewindslieden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorige week in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bedrag is ruim 35 miljoen hoger dan in de periode 2015-2019 en wordt onder andere ingezet om digitale vaardigheden te verbeteren en om kinderen en jongeren met een taalachterstand sneller te helpen.

Ook het actieprogramma Tel mee met Taal van de Stichting Lezen krijgt een vervolg. De stichting wil, samen met bibliotheken, daarmee de leesvaardigheid en het leesplezier bevorderen. Op dit moment bereikt het programma met de leesbevorderingsactiviteiten meer dan een miljoen kinderen tot 12 jaar.