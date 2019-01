Als ik groot ben, word ik... Juf? Astronaut? Piloot?

Er zijn mensen die vanaf hun geboorte weten wat ze later willen worden: juf, astronaut, piloot. Bij sommigen komt dat uit, maar de meesten ontdekken later dat hun competenties of interesses toch niet bij hun droomjob passen. Of dat er meer minnen aan kleven dan gedacht...

Om je te helpen een geschikte baan te kiezen, staan hieronder plussen en minnen per functie. Acht mogelijke droombanen, met vooropleidingen van mbo tot wo (tussen haakjes erachter), presenteren zich. De vermelde salarissen zijn bruto per maand, dus je moet er zo’n 40% aftrekken om te zien wat je netto overhoudt. Als je parttime werkt, moet je dat natuurlijk vermenigvuldigen met je benoemingsomvang.

De salarisgegevens zijn gebaseerd op gegevens van nationaleberoepengids.nl. Aangezien ze al enkele jaren oud zijn, moeten de genoemde bedragen gemiddeld met zo’n 10% worden verhoogd.

Elektricien (mbo niveau 2)

Je moet technisch inzicht hebben en zelfstandig kunnen werken (onder hoogspanning...)

Uitdagend en afwisselend

Meerdere doorgroeimogelijkheden

Arbeidsmarktperspectief is zeer goed; je hebt direct een baan te pakken.

Salaris: € 1600 tot € 2700

Helpende verzorgende (mbo niveau 2)

Veel afwisseling (huishoudelijke én verzorgende taken + contact met cliënten)

Hoge werkdruk

Vaak onregelmatige werktijden

Arbeidsmarktpersectief is goed: goede kans op een baan (wel tekort aan stageplaatsen) en veel doorgroeimogelijkheden

Salaris: € 1600 - 2200

(Politie)agent (mbo niveau 3/4)

Veel afwisseling

Flexibele arbeidstijden

Soms best wel ”stressy”

Arbeidsmarktperspectief is goed: goede kans op een baan en goede doorgroeimogelijkheden (tot hoofdagent en brigadier, bijvoorbeeld)

Salaris: €1716- €2724

Accountmanager (mbo niveau 4/ hbo)

Je moet goed kunnen omgaan met targets, deadlines en moeilijke klanten.

Liefde voor pakken is een must.

Arbeidsmarktperspectief: zeer goed

Salaris: €1850 - €6300 (afhankelijk van vooropleiding en ervaring)

LB-docent in voortgezet onderwijs (hbo)

Zo’n twaalf weken vakantie per jaar (die heb je wel echt nodig om bij te komen en om al je administratie weer op orde te krijgen...)

Veel afwisseling: je bent niet alleen docent, maar ook maatschappelijk werker, administrateur, vergadertijger, politieagent, surveillant etc.

Stressbestendigheid is een must, want je krijgt de hele dag met veel prikkels te maken.

Arbeidsmarktperspectief: behoorlijk goed (afhankelijk van het vak dat je geeft)

Salaris: €2445 - €3784

Netwerkspecialist ICT (hbo)

Je overlegt met klanten en collega’s over het ontwerp en de inrichting van een ICT-systeem.

Je ontwikkelt, beheert en verbetert netwerken en grijpt in bij noodsituaties.

Je zit wel erg veel naar een beeldscherm te turen.

Arbeidsmarktperspectief: zeer goed

Salaris: €2500- €4000

Advocaat (wo)

Je moet zeer goed kunnen spreken, luisteren, lezen en presenteren en (ad rem) kunnen overtuigen.

Stressbestendigheid is een must.

Je moet van ingewikkeld jargon houden. En van studeren... Na de vierjarige rechtenstudie moet je sowieso nog drie jaar een (interne) beroepsopleiding volgen.

Arbeidsmarktperspectief: redelijk goed

Salaris: €4890 - €8208

Orthopedagoog (wo)

Je moet goed kunnen luisteren en je goed kunnen inleven in de psyche van kinderen.

Problemen die je tegenkomt, kunnen heel heftig zijn.

Plannen opstellen, overleggen en administratie op orde houden vormen een groot deel van je werkzaamheden.

Arbeidsmarktperspectief: niet zo geweldig

Salaris: €2535 - €5675