A. R. Bronkhorst volgt R. A. van der Garde op bij Ds. G.H. Kerstencentrum

Bronkhorst uit Barneveld is zaterdag benoemd tot Raad van Bestuur van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum in Veenendaal. Bronkhorst werkt vanaf 1 september samen met de huidige bestuurder, drs. R. A. van der Garde uit Opheusden. Laatstgenoemde zal per 1 januari 2020 terugtreden in verband met zijn pensionering. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt.

Onder de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum valt KOC Diensten dat bestaat uit twee afdelingen.

De afdeling Scholen, die diensten levert aan schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overig personeel dat op de scholen werkzaam is. Daarnaast de afdeling Jeugd en gezin die diensten biedt aan ouders, jongvolwassenen en kinderen.

KOC Diensten is nauw verbonden met de besturenorganisatie de VBSO.

Bronkhorst is 44 jaar, vader van vijf kinderen tussen 9 en 19 jaar, directeur-bestuurder van de Wittenbergschool te Scherpenzeel en ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.