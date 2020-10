98,7 procent van scholieren slaagde in coronajaar voor eindexamen

Omdat de centrale examens dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgingen, zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan vorig jaar. Het gemiddelde slagingspercentage ligt 6,7 procentpunt hoger dan in 2019, meldt het ministerie van Onderwijs. In 2019 slaagde gemiddeld 92 procent van alle middelbare scholieren voor het eindexamen, dit jaar was dat 98,7 procent.

Het verschil varieert van 1,5 procentpunt in vmbo-bb tot 9,2 procentpunt bij de havo-kandidaten. In plaats van centraal examen te doen, haalden leerlingen hun diploma op basis van schoolexamens en toetsen om de resultaten te verbeteren.

Volgens minister Arie Slob (Onderwijs) hebben deze leerlingen wel een „volwaardig diploma” gehaald. „We hadden leerlingen graag een centraal examen gegund, maar dat zat er afgelopen schooljaar helaas niet in.”