Ze zijn overal. In uitgestrekte weilanden en in knusse achtertuintjes. Op een doorzonwoning in Heerhugowaard en op het gebouw van de gereformeerde gemeente te Utrecht. Langs de A15 bij Geldermalsen en dobberend in een meer bij Tynaarlo. Zonnepanelen zijn hot. Was je tien jaar geleden nog een buitenbeentje als je de energieproducerende zonaanbidders op je dak had liggen, inmiddels hoor je er haast niet meer bij als je pannen nog onbedekt zijn.

Met dank aan een rijkgevulde subsidiepot kwamen steeds meer Nederlandse woningen vol te liggen. Een paar maanden geleden werd het miljoenste huis op het zonnenet aangesloten. Terwijl dat er in 2015 nog maar 250.000 waren.

Vanuit esthetisch oogpunt voegen zonnepanelen weinig aan ons kikkerlandje toe. Herkauwende koeien tussen de boterbloemen bekoren toch meer dan een veld vol zwarte spiegels. Maar de spuuglelijke groenestroomfabriekjes zijn wel nuttig, en daarom verdienen ze het om eens in het zonnetje gezet te worden.