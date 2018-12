Zitpalen voor kerkuilen in provincie Noord-Holland

Kerkuilen in Noord-Holland krijgen speciale zitplaatsen langs provinciale weg N242 en rijksweg A7. De provincie en Rijkswaterstaat zetten langs de wegen 3 meter hoge zitpalen neer waarop de kerkuil kan neerstrijken en speuren naar prooi. De palen komen op locaties waarvan bekend is dat er uilen komen.

De proef is bedoeld om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder de kerkuilen terug te dringen. De vogelsoort beschouwt de wegberm als onderdeel van zijn jachtterrein. De hectometerpaaltjes doen dienst als uitkijkpost of rustplaats. „Door het schemerige tijdstip waarop de kerkuil het liefst vliegt, en diens lage vliegroute, wordt de vogel vaak niet opgemerkt. Hierdoor is de kans op een aanrijding groot”, zei een provinciewoordvoerder.

Landen op de groene hectometerbordjes wordt ontmoedigd. Er worden rollers op bevestigd, waardoor de vogels geen houvast meer hebben. Op de zitpalen hebben uilen meer zicht op hun prooi.