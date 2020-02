Zeldzame planten terug in Leusder natuurgebied Groot Zandbrink

Zeldzame planten die door verdroging verdwenen waren uit natuurgebied Groot Zandbrink bij Leusden, zijn na ingrijpen weer teruggekomen. Dat meldde de provincie Utrecht dinsdag. „Zo’n zeven jaar geleden zijn we begonnen met het aanpakken van de verdroging om het natuurgebied in ere te herstellen”, vertelt Remco Jousma, opzichter en beheerder van het 1144 hectare grote landgoed van Stichting De Boom.

De resultaten van het natuurherstel mogen er zijn. Jousma: „Het blauwgrasland en de heide groeien weer. Het is gelukt om parnassia, vetblad, moeraskartelblad, kleverige ogentroost en witte snavelbies terug te krijgen.”

Zeldzame planten, zoals de Spaanse ruiter, blauwe knoop, gevlekte orchis, kleine zonnedauw en klokjesgentiaan wisten de verdroging te overleven.

Natuurgebied Groot Zandbrink is niet toegankelijk voor publiek vanwege de kwetsbare natuur. Wel is er enkele malen per jaar een begeleide excursie.