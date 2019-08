Zeldzaam ranavirus treft kikkers Overijssel

Het zeldzame ranavirus is vastgesteld bij meerdere dode kikkers op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Dat meldde boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten afgelopen weekend. Het zeer besmettelijke virus is dodelijk voor amfibieën zoals kikkers en salamanders.

De boswachter waarschuwt mensen om de betreffende vennen te mijden. „Het virus is niet schadelijk voor mensen of honden, maar het kan wel worden overgedragen. Wij laten de besmette wateren ook links liggen de komende tijd.”

Volgens Vermeer is er niets te doen tegen het virus. „We moeten afwachten en hopen dat het zich niet verder verspreidt.”

Het virus is waarschijnlijk in Overijssel terechtgekomen doordat iemand zijn terrarium heeft geleegd in het gebied. „Wij zagen laatst plotseling een alpenwatersalamander, die komt hier helemaal niet voor. We denken dus dat het virus op die manier hier terecht is gekomen”, aldus Vermeer.