„Zeker 2000 koala’s dood door bosbranden”

Bij de zware bosbranden die sinds oktober Australië teisteren zijn tot nu toe zeker 2000 koalaberen om het leven gekomen. Dat hebben wetenschappers maandag aan de Australische regering gerapporteerd. Omdat de bossen nog altijd op veel plaatsen in brand staan, vrezen de onderzoekers dat nog veel meer dieren dat niet zullen overleven. Volgens het hoofd van een opvang- en behandelcentrum voor koala’s in de staat New South Wales zijn de huidige branden tot nu de schadelijkste voor de dieren. Volgens een schatting van de Australische Koala Stichting AKF leven er nog tussen de 43.000 en de 100.000 koala’s in het wild.

De Australische deelstaat Queensland meldde zondag dat een gebied van 570.000 hectare wordt aangewezen als ”prioriteitsgebied” voor koala’s. In het gebied mogen geen nieuwe activiteiten worden begonnen die schadelijk zijn voor de buideldieren. Ook komen er corridors waardoor koala’s veilig van het ene gebied naar het andere kunnen trekken.