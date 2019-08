Zeeuwse zeewierboerderij verwacht fors te groeien

Van de 15.000 soorten zeewier die in het wild in de wereldzeeën leven, hebben er zeven nu ook een gekweekte variant. Het Zeeuwse bedrijf Seaweed Harvest Holland teelt het wier in het zoute water van de Oosterschelde. Een mooie bijdrage aan een schonere wereld, vindt directeur John van Leeuwen.

Op het terrein van de Jacobahaven bij Kamperland, aan de voet van de Oosterscheldedam, staat een voormalig werkgebouw van Rijkswaterstaat. Het werd ooit gebruikt bij de bouw van de stormvloedkering. Tegenwoordig biedt het pand onderdak aan de laboratoria van Seaweed Harvest Holland, specialist in het kweken van zeewier. In deze laboratoria worden de sporen geproduceerd waaruit op percelen in zee het wier groeit.

„Ons bedrijf is het enige in Nederland dat zich met deze teelt bezighoudt”, vertelt directeur Van Leeuwen. „De omvang is nog bescheiden, er werken hier zeven mensen. Maar we hopen over een jaar of vier te zijn uitgegroeid tot een bedrijf met zo’n duizend medewerkers. Daarom hebben we al een grotere locatie op het oog, die trouwens ook aan de Oosterschelde ligt.”

Zeesla

Onlangs overhandigde Van Leeuwen aan burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland het eerste zakje zeesla, een van de zeven zeewieren die Seaweed Harvest produceert.

Van Leeuwen: „Wij kweken onze wieren in de Schelphoek in de Oosterschelde. Het gaat om een teeltgebied van anderhalve hectare. Eind dit jaar hopen we een machine aan te schaffen waarmee we sneller kunnen zaaien en oogsten. We denken ons kweekareaal in de zeearm de komende anderhalf jaar uit te breiden naar vijf à zes hectare.”

Windmolenpark

Plannen voor verder uitbreiding zijn er ook. „Volgend jaar gaan we aan de slag in een windmolenpark bij Oostende, in het Belgische deel van de Noordzee. Verder zijn we bezig met een project bij de Tweede Maasvlakte. Daar willen we zeewier laten groeien op nitraten en fosfaten die met het water van de Maas en de Rijn meekomen. Zo leveren we een bijdrage aan de strijd tegen verzuring van de zeeën en de opwarming van de aarde”, stelt de directeur.

Via zogeheten bioraffinage worden uit dat zeewier pigmenten, eiwitten en carrageen gewonnen. Carrageen wordt verwerkt in producten als tandpasta, shampoo, vla en chocolademelk. Van het restmateriaal dat na de bioraffinage overblijft, wordt biogas gemaakt. Van Leeuwen: „Dat zal worden aangewend voor een project om heel Goeree-Overflakkee van het aardgas af te halen.”

Seaweed Harvest maakt als beginnend bedrijf nog geen winst, maar de directeur is optimistisch over de toekomst. „Door uitbreiding komt het moment waarop we geld gaan verdienen dichterbij”, verwacht Van Leeuwen. Zeewier is volgens hem geschikt voor heel veel toepassingen: biologisch afbreekbaar plastic, bindmiddelen, vezels voor kledingproductie.

Natuurlijk kun je het ook eten. Van Leeuwen noemt het zwarte blad nori dat rond de sushi zit. Wakame, een ander zeewier, kan prima in de salade en als smaakmaker in de soep.

Ook medicinale toepassingen zijn in beeld. „Er loopt een project waarbij zeewier wordt ingezet om de ziekte van Alzheimer te vertragen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam werkt met andere partijen aan een medicijn tegen diabetes type 2, waarin zeewier zit. Het is trouwens al verwerkt in veel medicijnen tegen kanker.”

Zeewater

Van Leeuwen stelt dat er vanuit allerlei landen belangstelling is voor de activiteiten van Seaweed Harvest. Klanten zitten onder meer in Schotland, Egypte en Saoedi-Arabië. „Voor de teelt van zeewier heb je geen meststoffen, land of zoet water nodig, alledrie zaken die schaars worden in de wereld. Het enige dat het wier vraagt is zeewater”, zegt hij.

Veel soorten wier bevatten ‘goede’ zouten zoals jodium, kalium en magnesium. Volgens de directeur spreekt dat bakkers aan. „Die kunnen er brood mee bakken dat minder ‘slechte’ zouten bevat en langer vers blijft.” Verder is zeewier vanwege de eiwitten en mineralen een geschikte grondstof voor de productie van veevoer.