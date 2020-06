Zeer zeldzame sint-janskruiduil in Amersfoortse LedEmmer gevangen

Redactie natuur

In een tuin in Amersfoort is de zeer zeldzame sint-janskruiduil aangetroffen in een LedEmmer, een vlinderval. Dat meldde de Vlinderstichting maandag. De gemeente Amersfoort doet samen met Ede en Utrecht mee aan het vijfjarige project Tel Insecten Mee (TIM). Schimmels en insecten zijn in Nederland verreweg de soortenrijkste groepen. Toch gaat er veel aandacht uit naar vogels en zoogdieren. Daarom werkt de Vlinderstichting dit jaar samen met gemeenten aan het vergroten van de aandacht bij burgers voor de insecten, waarbij dag- en nachtvlinders en libellen de hoofdrol spelen.

Bij het tellen van nachtvlinders wordt de LedEmmer gebruikt. Dit is een emmer met een trechter en een ledlamp erboven. In de emmer liggen eierdozen. De nachtvlinders komen op het licht af, kruipen in de emmer, kunnen er niet meer uit en verstoppen zich in de eierdozen.