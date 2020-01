Zachte winter houdt vlinders actief

De tot nu toe erg zachte winter zorgt ervoor dat sommige vlinders gewoon actief blijven. Een voorbeeld is de atalanta. „Deze trekvlinder blijft vaker in Nederland en met dit soort zachte winters overleven ze dat met gemak”, schreef Kars Veling van de Vlinderstichting dinsdag op de website Nature Today. „Atalanta’s hebben geen winterslaap, dus worden ze regelmatig actief en verbruiken veel energie. Ze moeten regelmatig nectar bij kunnen tanken. Gelukkig staan er in dit soort zachte winters ook nog steeds bloemen in bloei.”

Ook sommige nachtvlinders zijn in de winter actief. Normaal gesproken gaan ze in rust tijdens de koude perioden in januari en februari. Dit jaar zijn bijna elke nacht wel nachtvlinders gesignaleerd, want echt koud is het nog niet geweest. Veling: „De zwartvlekwinteruil is bijvoorbeeld al actief in november en laat zich meestal in januari, als het koud is, wat minder zien. Dit jaar zijn er echter eigenlijk continu waarnemingen van.”