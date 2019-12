Zacht winterweer: kans op hooikoorts tijdens kerst

Door het zachte winterweer van de afgelopen tijd komen de eerste hazelaars en elzen nu al in bloei. Daarom moeten mensen die gevoelig zijn voor pollen van deze soorten nu al rekening houden met hooikoortsklachten.

Dat melden Nature Today, Wageningen University, LUMC en Weeronline. Dit jaar is het tijdens kerst overwegend droog en daardoor kan de hoeveelheid pollen in de lucht toenemen.

De eerste bloeiende hazelaars worden al gemeld op Natuurkalender.nl. Stuifmeel van de hazelaar kan hooikoortsklachten veroorzaken. Ook elzenpollen kunnen de komende dagen voor klachten zorgen.

De opwarming van het klimaat in de maand december speelt een grote rol in de vroege bloei van de bomen. Vijftig jaar geleden was de gemiddelde temperatuur in december 2,9 graden. Nu is het gemiddelde ruim 4 graden. De afgelopen dagen was het uitzonderlijk warm met lenteachtige temperaturen van 13 tot 16 graden.