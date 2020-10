Door een traag economisch herstel van de coronapandemie dreigt het volledige herstel van de wereldwijde vraag naar energie pas in 2025 weer op niveau te zijn.

Daarvoor waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dinsdag in een vooruitblik op de vraag naar energie in de wereld. Met een coronavaccin kan de vraag naar energie in 2021 weer opleven en al in 2023 herstellen, maar als het economische herstel vertragingen oploopt, schuift die tijdlijn twee jaar op. Zelfs in het meest optimistische scenario zal de coronapandemie een blijvende impact hebben op de energiesector. Dit jaar neemt de vraag naar energie wereldwijd volgens IEA met 5 procent af. De vraag naar olie daalt met 8 procent, het gebruik van kolen met 7 procent, terwijl hernieuwbare energiebronnen een lichte stijging zullen zien. Als de economie wereldwijd herstelt, zal de vraag naar olie ook weer terugkomen op het niveau van voor de crisis, al is dat vooruitzicht nog onzeker.

Het agentschap waarschuwt ook dat we met het huidige beleid en het gebrek aan ander beleid de klimaatdoelen verre van halen. Het is wel nog te vroeg om te zeggen of de coronapandemie een aansporing of een tegenslag is voor regeringen en de energiesector in hun pogingen om te verduurzamen. Voor de lange termijn verwacht het IEA dat door efficiëntere en elektrische voertuigen de vraag naar olie zal afnemen.

Niet haalbaar

Ook volgens ING zijn de klimaatafspraken niet haalbaar zonder verdere maatregelen, meldde de bank maandag in een nieuw rapport. Hoewel de vraag naar fossiele brandstoffen door de coronacrisis en de lockdowns „ongekend” is gedaald, is de economie niet groener geworden. Ondernemers en investeerders wachten af. Omdat ze niet weten of investeren in duurzame technologieën verstandig is, of inzetten op strategieën.