Wellantcollege Ottoland benoemd tot Eco-School

Locatie De Bossekamp van het Wellantcollege in Ottoland, in de Alblasserwaard, heeft dinsdag een keurmerk gekregen van Eco-Schools, een internationale erkenning door duurzaamheid bij de instelling.

De christelijke vmbo-school ontving uit handen van Roel Opbroek van Eco-Schools de groene vlag die bij het keurmerk hoort. Wereldwijd zijn er meer dan 17.000 groene vlaggen uitgereikt aan ruim 51.000 deelnemende scholen in 68 landen. In Nederland doen er 134 scholen mee aan het programma. Daarvan hebben er 44 een groene vlag, de hoogste erkenning. Eco-Schools gaat uit van het principe dat leerlingen een belangrijke rol vervullen in de verandering bij een school.

Het kostte leerlingen en schoolleiding van De Bossekamp tweeënhalf jaar om het keurmerk in de wacht te slepen. „In december zijn vertegenwoordigers van Eco-Schools langs geweest om te kijken of we aan de eisen voldoen. Op basis daarvan hebben we de groene vlag gekregen. We zijn er heel trots op”, aldus locatiedirecteur Wijnja van De Bossekamp.

Agrarische school

Wijnja benadrukt dat het Wellantcollege als geheel, maar zeker ook de vestiging in Ottoland, thema’s zoals groen en duurzaamheid belangrijk vindt. „We zijn van oorsprong een agrarische school, geworteld in de Alblasserwaard. Aanvankelijk stond veeteelt centraal. Nu zijn ook aspecten zoals voedsel en stedelijk groen belangrijk en leiden we leerlingen op tot hovenier. Bij al die facetten speelt duurzaamheid een rol. Daarom hebben we een paar jaar geleden gezegd dat we met dat thema aan de slag willen.”

Betrokken leerlingen

In september 2015 tekende de school een intentieverklaring met Eco-Schools en ging vervolgens aan het werk. „Vrij snel bereikten we twee mijlpalen. In 2016 kregen we een bronzen medaille, vorig jaar een zilveren. En nu dus de groene vlag.”

Wijnja zegt dat vooral de leerlingen zich hebben ingezet om het keurmerk te behalen. „De werkgroep bestaat uit twee docenten en voor de rest uit leerlingen. In het begin waren er vijf leerlingen bij de werkgroep betrokken, nu zeker twintig. Ze zijn razend enthousiast. Vandaag waren er oud-leerlingen aanwezig die het uitreiken van de oorkonde en het hijsen van de vlag per se wilden meemaken. Dat zegt genoeg. Het onderwerp leeft op school.”

De werkgroep is met allerlei aspecten van duurzaamheid aan de slag gegaan. „In de klassen werden presentaties gegeven, er is een warmetruiendag georganiseerd en we hebben met elkaar kritisch naar het energieverbruik gekeken. Scholen staan erom bekend dat ze veel energie verbruiken. Wij doen er alles aan om het verbruik op onze school naar beneden te krijgen.”

Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor gezonde voeding. In dat kader werd de schoolkantine onder de loep genomen. Er werd gekeken naar het groen rond De Bossekamp en hoe de afvalinzameling wordt aangepakt. „Bovendien letten we op de mobiliteit: de manier waarop de leerlingen naar school komen. Gelukkig kwamen er al veel jongeren op de fiets, maar het belang daarvan is nog eens extra onder de aandacht gebracht.” De school probeert het autogebruik zo veel mogelijk tegen te gaan. Zo werden er afspraken met een plaatselijke fietsenhandel gemaakt om het gebruik van e-bikes te promoten.

Christelijk karakter

Volgens Wijnja sluit de aandacht voor groen en duurzaamheid naadloos aan bij het christelijk karakter van De Bossekamp. „Het gaat ook om het besef dat we hier op aarde rentmeester zijn. Dat proberen we door te geven aan onze leerlingen en zodoende worden ook hun ouders erbij betrokken.”

Het binnenhalen van het predicaat Eco-School betekent niet dat de school stopt met haar activiteiten. „Duurzaamheid is inmiddels verankerd in onze lessen. Dit is nog maar het begin. Het gaat steeds om een cyclus van twee jaar. Over twee jaar moeten we aantonen dat we het keurmerk nog steeds verdienen. Daarom is het hijsen van de groene vlag een eindpunt, maar ook een nieuw begin. Als school gaan we hier zeker mee door.”