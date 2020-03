Week van de Schepping: schilder rijdt voorlopig nog dieselbus

Veel geel, wat groen en een beetje oranje kleurt de scan van Korteland Schilders en reclamemakers Korteland In & Outdoor signing. Ofwel: ”redelijk” op de groene meetlat van energieadviesbureau DWA.

De twee familiebedrijven delen een ruim dertig jaar oud bedrijfspand op een industrieterrein in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Van de totaal dertig personeelsleden zijn dagelijks twaalf tot vijftien mensen aan het werk in het kantoor en de bedrijfshallen. Voor het overgrote deel gaat dat om werk voor het reclamebureau. De schilders doen hun werk buiten de deur.

Weliswaar is de volledige LED-verlichting van het pand een pluspunt, maar de energiebronnen kunnen wel wat duurzamer, vindt adviseur Leendert Vreemann, die de scan maakte.

Denk aan zonnepanelen, zegt Vreemann. Daar heeft directeur Jan Korteland (38) wel oren naar. „Daar gaan we dit jaar zeker mee beginnen. Het is het enige onderwerp dat rood is in de scan. Ik wil ook het dak wit coaten, zoals Vreemann aanraadt. Dat weert de hitte in de zomer. De airco’s hoeven dan minder hard te draaien.”

Eerlijk

De scan geeft de directie bevestiging „op de goede weg” te zijn met verduurzaming. „Vanuit onze christelijke levensovertuiging dat we rentmeester zijn, willen we ons beste beentje voorzetten. We hebben een aantal basale stappen gezet, al kunnen we niet achteroverleunen. Tegelijk moeten we ook realistisch blijven. De investeringen moeten we wel kunnen dragen.”

Daarbij vertelt hij ook het „eerlijke verhaal.” Korteland: „Opdrachtgevers (vanuit de overheid) vragen om verduurzaming. Het is noodzakelijk om stappen te zetten. Anders lopen we een achterstand op.”

De elektrische personenauto, een Tesla, op het parkeerterrein is de eerste stap naar duurzame mobiliteit. „We gebruiken de wagen voor afspraken bij klanten.” Verder staat op de begroting voor dit jaar al een bedrag gereserveerd om de dieselbusjes van de schilders te vervangen voor elektrische bussen. Dus ging Korteland verschillende autodealers langs voor een vergelijkend warenonderzoek.

Tot zijn verrassing was hij te snel. „De dealers vertelden dat het verstandig is om nog drie jaar te wachten met de aanschaf. De techniek staat nog in de kinderschoenen. De accu van stekkerbussen gaat niet lang genoeg mee voor de vele kilometers die de schilders maken. En dan is er ook nog het gewicht van gereedschap, een imperiaal en vaak ook een aanhanger voor de steiger of hoogwerker. Dat zorgt voor een hoog stroomverbruik.” Zodoende viel opnieuw de keuze op een Euro 6-diesel.

Bij materiaalgebruik is Korteland „zeer gefocust op beperking van productiemateriaalverlies”, aldus de scan. Door nauwkeurige print- en snijapparatuur en gebruik van grotendeels milieuvriendelijke verf scoort Korteland weliswaar prima, al krijgt die geen ”groen”.

Verpakkingen

Daarin zijn nog stappen te maken, zegt Jan Korteland. „We zouden het restafval nog meer kunnen beperken. Onze leveranciers moeten daar dan ook aan bijdragen. Ze zouden bijvoorbeeld de plastic verpakkingen kunnen verminderen of vervangen voor kartonnen omhulsels. Pakmateriaal zouden we retour kunnen geven aan de leverancier.”

Goede ervaringen daarmee deed Korteland al op met pallets. „Eerst gooiden we alle pallets weg. Tegenwoordig haalt de leverancier die weer op voor hergebruik.” Dat scheelt volgens Korteland maar liefst 90 procent in deze afvalstroom.

Met het advies om ook de afvoer van hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool en halfverharding op het terrein toe te passen, doet Korteland voorlopig even niets. „De hele oprit moet dan open. Dat is iets voor de lange termijn.”

„Koop groene stroom in”

De twee bedrijven van Korteland zouden hun energiegebruik kunnen verminderen en nog duurzame energie kunnen opwekken, vindt energieadviseur Leendert Vreemann van DWA. Maar dat is nog niet rendabel. Overstappen naar groene stroom kan in ieder geval wel, dus doe dat, is zijn advies.

Met 276 vierkante meter zonnepanelen op het dak, op basis van de huidige aansluiting, kan per jaar 48.000 kilowattuur worden bespaard, tegen 63.000 euro investeringskosten. De witte coating op de dakbedekking kost 4.500 euro investering en bespaart 315 kilo uitstoot van CO2 per jaar.

De twee HR-ketels dateren van 2008 en „functioneren nog prima”, aldus Vreemann. Die kunnen nog vijf tot tien jaar mee. Een warmtepomp is financieel pas interessant als de ketels aan vervanging toe zijn.

Het bedrijfsafval wordt bij de Kortelands zoveel mogelijk gescheiden. Het proces van printen en snijden van reclamebord is al zo efficiënt, dat dat nauwelijks optimaler kan. Als de herkomst en ‘routes’ van álle materialen bekend zouden zijn (met certificaten voor garantie), had Korteland groen gescoord, aldus Vreemann.

Tips voor consumenten

Let op keurmerken zoals het Europees Ecolabel en NaturePlus voor zuinig gebruik van pigment en oplosmiddelen.

Controleer elk jaar of reparaties nodig zijn; een likje verf verlengt de levensduur van objecten.

Let erop dat kwasten niet onder de kraan worden gewassen en resten verf niet door de gootsteen worden gespoeld.

Spoel kwasten en rollers niet uit onder de kraan (ook niet bij gebruik wateroplosbare verf of latex).