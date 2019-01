Week van de Circulaire economie is een feestje voor koplopers

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde vorige week dat de kringloopeconomie nog maar moeilijk van de grond komt. Tijdens de Week van de Circulaire Economie –die deze week plaatsheeft– blijkt circulariteit ook vooral een feestje van koplopers.

Antoine Heideveld is programmaleider en een van de oorspronkelijke bedenkers van de week. Hij merkt dat de aandacht voor de circulaire economie groeit. Deze vierde editie worden op een recordaantal plekken in het land activiteiten georganiseerd.

„Het zijn er dit jaar ruim honderd”, vertelt hij. „Dat gaat dan om bijeenkomsten, congressen of bedrijven die de deuren open zetten. Een interessante bijeenkomst is dinsdag in Utrecht. Daar wordt een uitvoeringsprogramma over duurzame, circulaire consumptiegoederen gepresenteerd. Doel is om in 2030 bijvoorbeeld volledig circulair textiel te hebben. Zo’n bijeenkomst moet voor een stroomversnelling zorgen.”

Dronten opent Nederlands eerste herbruikbare viaduct

Het kloppende hart van de week is Circl in Amsterdam. In dit volledig circulaire gebouw op de Amsterdamse Zuidas zijn de hele week diverse activiteiten.

Het thema van de week is ”Onvermijdelijk circulair”. Waarom?

„Onvermijdelijk, omdat circulariteit steeds meer mainstream wordt. Je ziet dat het bij steeds meer bedrijven niet alleen meer gaat om geld verdienen, maar ook om goed te doen voor de wereld. Het is niet meer óf óf, maar én én. Circulariteit levert een duurzame, positieve impact op én is goed voor de portemonnee van het bedrijf of de overheid. Omdat er komende jaren veel wet- en regelgeving rond circulariteit zit aan te komen, is het ook onvermijdelijk te noemen.”

Is de week vooral een feestje voor koplopers?

„Ja, nu nog wel. Het zijn met name ondernemingen die vooroplopen met concrete producten en diensten die deze week hun deuren openen. Zij laten zien dat circulair ondernemen niet alleen duurzaam en noodzakelijk is, maar ook kansrijk. Het doel is om andere professionals mee te nemen in de kansen van de circulaire economie.

Koplopers zijn met name bedrijven. Auping met zijn matrassen bijvoorbeeld, Interface met taptijttegels en ABN AMRO met het financieren van circulaire diensten en producten. Sommige gemeenten zijn ook ver en hebben al een complete strategie rond de kringloopeconomie bedacht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert deze week een congres om hierover ervaringen uit te wisselen.”

Wat kan de gewone man doen tijdens de Week van de Circulaire Economie?

„Die kan zien, proeven en ervaren wat de kringloopeconomie te bieden heeft. Tot op heden is circulariteit voor mensen als mijn buurvrouw toch een ver-van-mijn-bedshow. Tijdens deze week kun je kennis maken met tastbare, circulaire producten. Een leuk voorbeeld zijn de schrijfboekjes van hergebruikte treintijdborden van de NS. En als je als consument zelf wilt bijdragen aan de circulaire economie kun je op de site loopedgoods.com gaan winkelen. Ruim zestig Nederlandse ondernemers bieden daar 234 circulaire producten aan.”