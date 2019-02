Webcam filmt manke vos bij ontbindend ree in Gelderse Poort

Staatsbosbeheer en Ark Natuurontwikkeling hebben maandag 28 januari een doodgereden ree voor een camera gelegd in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen. Tot eind februari kunnen mensen via de livestream op de zogenoemde KadaverCam volgen hoe het ontbindende dier wordt opgegeten door andere dieren. Zo kwam er zondag een manke vos op bezoek die de dode ree probeerde weg te slepen. Dat mislukte. „In de natuur is het eten en gegeten worden”, aldus boswachter Twan Teunissen. „In Nederland is het ongebruikelijk om kadavers te laten liggen, maar ze vormen een belangrijke voedingsbron voor andere dieren. Wij pleiten ervoor om veel meer grote dode dieren aan de natuur over te laten.” Staatsbosbeheer verwacht geen geschokte reacties op de beelden. Teunissen denkt dat het dode ree vooral ’s avonds en ’s nachts voor spannende beelden zal zorgen. Volgens hem leven er in de buurt dassen, vossen, steenmarters en uilen die graag komen eten. Overdag verwacht hij vooral vogels.

