Waterbeestjes met een zuigsnuit

Op zijn in sandalen gestoken blote voeten loopt Vincent Kalkman door de duinen van Meijendel bij Wassenaar. „Handig bij veldwerk”, vindt hij, en al snel blijkt hij gelijk te hebben. Gewapend met een schepnet stapt de insectenkenner een duinplasje in op jacht naar waterwantsen.

Kalkman, projectleider bij EIS Kenniscentrum Insecten, weet van wanten. Als hij op het wateroppervlak geen schaatsenrijders ziet, haalt hij zijn schepnet een aantal keren met kracht door het water en komt dan weer naar de oever om zijn vangst te onderzoeken. „Dit is niet de beste tijd van het jaar voor waterwantsen”, vertelt hij. „Nu vind je bijna alleen maar jonge exemplaren die niet goed op naam te brengen zijn.”

Behalve de nodige kikkervisjes, een kokerjuffer, een bloedzuiger en de larve van een eendagsvlieg bevat de vangst een groot aantal jonge bootsmannetjes met hun kenmerkende lange achterpoten die ondersteboven in het water zwemmen.

Daarnaast een waterwants met een moeilijke Latijnse naam. Ter gelegenheid van de projectjaren 2017 en 2018 van EIS hebben vele van de ongeveer 640 wantsen die ons land rijk is een Nederlandse naam gekregen, vertelt Kalkman. „We willen van elke insectengroep een basiskennis aanleggen; deels uit interesse, deels voor het nut. Toen we een aantal jaren geleden een atlas van de Nederlandse bijen maakten, wisten we nog niet dat ze kort daarop volop aandacht zouden krijgen. Direct nut heeft kennis over exoten die mogelijk voor overlast kunnen zorgen.”

Exoten vind je ook onder de wantsen. Iedereen kan helpen zoeken. Een digitaal gidsje toont de honderd gemakkelijkst herkenbare soorten en vondsten kunnen worden doorgegeven via waarneming.nl.

Maar wat zijn dat precies, wantsen? Kalkman legt het uit. „Wantsen vormen net als bijvoorbeeld kevers een insectenorde die bestaat uit tal van families.” Terwijl hij verder struint langs de binnenduinrand pakt de kenner een potje met twee zojuist gevangen beestjes, een bessenwants en een zuringrandwants.

De eerste is een groen-met-paarsbruine schildwants. Schildwantsen en de vertegenwoordigers van nog een paar andere families zijn typisch driehoekig van vorm. De tweede is bruin en iets langwerpiger en heet randwants vanwege de buiten het achterlijf uitstekende achtervleugelranden.

Met een spits stengeltje licht de onderzoeker een voorvleugel van het diertje op. „Kijk, dit is kenmerkend voor wantsen: het voorste deel van de vleugel is hard, het achterste deel vliezig. Bij kevers zijn de voorvleugels helemaal hard.” Dat geldt voor de brede schildwantsen evenzeer als voor de slanke schaatsenrijders. Dan pakt hij een loep en wijst op het tweede kenmerk: „Terwijl kevers bijtende monddelen hebben, bezitten wantsen een zuigsnuit. Kijk, deze is nu naar beneden geklapt. De meeste soorten zuigen er plantensap mee op. Er zijn ook roofwantsen die andere insecten te grazen nemen. Een klein aantal leeft van bloed van grotere dieren.” Of mensen.

De bedwants is een van de weinige niet-vliegende soorten; de andere leven van vleermuizen- of vogelbloed. De bedwants was bijna verdwenen uit Nederland, maar komt weer terug via koffers en voertuigen. Het is een erg vervelend beest dat vaak alleen weg te krijgen is door een giftig gas in het hele huis te verspreiden, vertelt Kalkman. Daarnaast zijn er nog een paar soorten die schadelijk zijn voor de landbouw, terwijl roofwantsen juist ingezet worden als natuurlijke plaagbestrijding in kassen.

De wantsen blijken niet of nauwelijks in aantal achteruit te gaan; goed nieuws te midden van al het slechte nieuws rond insecten.

Omdat de meeste soorten gespecialiseerd zijn in één plantensoort is voor wantsenonderzoek enige plantenkennis nuttig. Na een nevelige ochtend is de zon doorgebroken en warmt het duin snel op. Langs een zandig paadje groeit reigersbek, waar de zeldzame reigersbekrandwants op leeft. Vandaag laat hij zich echter niet vinden.

Wel vangt Kalkman een jonge prachtblindwants, en in de lage begroeiing nog een bodembewonende wants die hij niet zo snel op naam kan brengen, dus die mag mee voor nader onderzoek. Want alles telt mee in het wantsenonderzoek én in het 5000-soortenjaar Hollandse Duinen, waarin Meijendel een belangrijk gebied is.