Wat ruikt er fijner dan een koe?

Je hoort vaak dat het paard een edel dier is maar als het over de geur gaat vind ik een koe veel edeler. Wat ruikt er fijner dan de melkige, warme geur van een koe? Zelfs haar vlaaien stinken niet echt.

En die vacht! In allerlei kleuren en patronen te zien: roodbont, zwartbont en lakenvelder. En dan heb je nog grote, schonkige exemplaren die enorm veel melk geven en de dikke, gespierde soort die heerlijk vlees oplevert. Maar het allermooiste van de koe zijn misschien wel haar wimpers.

Ik ontdekte ook iets aparts: vliegen zitten liever op een donkere koeienvacht dan op een witte. Zou de witte vacht koeler zijn?

Op mijn zoektocht naar mooie koeienfoto’s viel ik met mijn neus in de boter toen er een boer aan kwam fietsen die zei: „Pas op, d’r komen koeien aan! We gaan ze verkampen.” Ik begreep daaruit dat er koeien van het ene weiland naar het andere gebracht moesten worden. Kwam dat even goed uit.

Over de fotograaf

André Dorst (49) is sinds 1992 grafisch vormgever bij het RD. Daarnaast werkt hij als freelancefotograaf. Hij maakt journalistiek werk, doet af en toe een bruidsreportage en wordt helemaal blij van portretten. Tussendoor trekt hij, als het even kan, graag met zijn camera en een macrolens de natuur in.