Warmteminnende planten doen het goed langs rivieren en in steden

Door 35 miljoen plantenwaarnemingen in Nederland te combineren met informatie over de gemiddelde temperatuur waar elke plantensoort op de wereld voorkomt is vorige week een bijzondere klimaatkaart voor Nederland gemaakt. Voor het eerst wordt duidelijk waar in Nederland de meeste warmteminnende planten voorkomen: rivieren en steden springen er overduidelijk uit. Rivieren omdat er de afgelopen jaren op veel plekken aan meer ruimte voor het rivierwater is gewerkt. Daar is veel zand gewonnen en nieuwe natuur ontstaan. Zaden voor nieuwe plantensoorten zijn door de rivier uit zuidelijke streken aangevoerd.

De stad telt meer warmteminnende soorten dan het platteland. In de versteende stad ligt de temperatuur soms wel een graad hoger dan op het platteland. Dit wordt ook wel het hitte-eilandeffect genoemd. Planten zoals het mediterrane mosbloempje gedijen daar goed. Het plantje heeft een gemiddelde temperatuur van 13,5 graden Celsius nodig.