Waarom je op ijs kunt schaatsen en op glas niet

Ooit nagedacht over de vraag hoe het komt dat je op ijs kunt schaatsen? Nee, „omdat het zo glad is”, is niet het juiste antwoord. Glas is minstens zo glad, maar erop schaatsen lukt niet. Schaatsen op ijs is mogelijk omdat het buitenste laagje bestaat uit vloeibaar water. Amsterdamse natuurkundigen constateerden eerder dit jaar dat dit zelfs geldt bij 30 graden onder nul. Bij die temperatuur bevinden zich aan het ijsoppervlak twee lagen waterdeeltjes.

Een paar graden onder het vriespunt zijn er vier lagen waterdeeltjes te vinden. Dat verklaart waarom schaatsen bij temperaturen net onder het vriespunt een stuk makkelijker gaat dan als het veel harder vriest.

Onder de min 30 is er helemaal geen waterlaagje meer aanwezig, alleen ijs. Erg is dat niet, want in die bittere kou wíl je niet eens meer schaatsen.