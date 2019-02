Voorjaarsbloeiers symbool voor wedergeboorte en nieuw leven.

Planten hebben globaal water, licht, warmte en voedingstoffen nodig. Vroege voorjaarsbloemen moeten snel zijn, anders absorberen grotere planten met hun relatief gigantische bladeren al het licht. Om deze reden groeien deze kleine bloemen vroeg in het voorjaar, voordat buurplanten bladeren krijgen en hun schaduw werpen over de grond.

Het enige probleem is dat de warmte van de zon dan nog maar gering is. Gelukkig hebben de voorjaarsbloeiers een energierijke pit, of hebben ze veel energie op een andere plek opgeslagen.

Deze bloemetjes zijn een symbool voor wedergeboorte en nieuw leven. Daarom worden mensen zo blij als ze voor het eerst weer een sneeuwklokje of een krokus uit de grond zien komen.

Over de fotograaf

Jacob Kaptein (23) begon met fotograferen toen hij 15 was. Hij heeft zijn diploma bos- en natuurbeheer op zak en trekt regelmatig de natuur in. Jacobs droom is om bijzondere verhalen en prachtige gebieden van onze planeet in beeld te brengen.