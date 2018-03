Vogels sneuvelen bij bosjes door de kou

Wat een kou in de afgelopen weken! Voor de meeste mensen is het een kwestie van je goed kleden om de barre gevoelstemperaturen te doorstaan. Voor vogels is dat heel anders. Ik kan me van de laatste decennia geen winter herinneren die zo veel slachtoffers vergde. Bergeenden, blauwe reigers, aalscholvers, scholeksters en kluten bezweken bij bosjes. Ook goudplevieren, zilverplevieren, tureluurs en bonte strandlopers ondergingen dat lot, getuige de dode exemplaren die we volop vonden.

De watersnipjes vormen een geval apart. Onder normale omstandigheden geeft het verenkleed de snip een prima schutkleur in het dorre gras. Je kunt hem gerust op 2 meter passeren zonder dat je zo’n vogel opmerkt. In de sneeuw werkt dat niet. Een watersnip in de sneeuw is net zo opvallend als alle andere vogels. Maar het lijkt alsof de snip dat niet doorheeft. De vogel ploft zomaar neer in een besneeuwde slootkant of langs een bosrand en houdt zich doodstil als er iemand nadert. Van mensen heeft de vogel veelal niets te vrezen, maar roofvogels en andere vijanden zijn nu natuurlijk dubbel gevaarlijk. Zo leek het er sterk op dat blauwe kiekendieven in de afgelopen weken speciaal langs de sloten speurden naar de verkleumde snipjes. En misschien heeft dat nog wel meer slachtoffers geëist dan de barre kou.